Скабелка вошел в десятку лучших наставников КХЛ

Бывший форвард сборной Беларуси Андрей Скабелка вошел в топ-10 благодаря успехам новосибирской «Сибири», которую специалист возглавлял с 2014 по 2017 год. Клуб под руководством белорусского тренера дошел до финала Восточной конференции в сезоне-14/15 и завоевал бронзовые награды чемпионата КХЛ. На данный моментАндрей Скабелка тренирует омский «Аванград», с которым сегодня на выезде в 16.00 встретится минское «Динамо».

В рейтинге десяти лучших тренеров КХЛ также находятся Олег Знарок, Дмитрий Квартальнов, Андрей Назаров, Раймо Сумманен, Милош Ржига, Майк Кинэн, Илья Воробьев, Вячеслав Быков и Зинэтула Билялетдинов.

Тренерская карьера одного из лучших бомбардиров сборной Беларуси началась в 2007 году в новокузнецком «Металлурге», где он трудился в роли старшего тренера, после чего возглавил хоккейный клуб «Гомель», с которым дважды становился бронзовым призером чемпионата страны.