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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31141410/
27 сентября 2017, 15:31 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Скабелка вошел в десятку лучших наставников КХЛ

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тренер Андрей Скабелка вошел в десятку лучших в Континентальной хоккейной лиге. Рейтинг был составлен пресс-службой КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бывший форвард сборной Беларуси Андрей Скабелка вошел в топ-10 благодаря успехам новосибирской «Сибири», которую специалист возглавлял с 2014 по 2017 год. Клуб под руководством белорусского тренера дошел до финала Восточной конференции в сезоне-14/15 и завоевал бронзовые награды чемпионата КХЛ. На данный моментАндрей Скабелка тренирует омский «Аванград», с которым сегодня на выезде в 16.00 встретится минское «Динамо».

В рейтинге десяти лучших тренеров КХЛ также находятся Олег Знарок, Дмитрий Квартальнов, Андрей Назаров, Раймо Сумманен, Милош Ржига, Майк Кинэн, Илья Воробьев, Вячеслав Быков и Зинэтула Билялетдинов.

Тренерская карьера одного из лучших бомбардиров сборной Беларуси началась в 2007 году в новокузнецком «Металлурге», где он трудился в роли старшего тренера, после чего возглавил хоккейный клуб «Гомель», с которым дважды становился бронзовым призером чемпионата страны.

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