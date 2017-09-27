Двух легионеров хабаровского «Амура» дисквалифицировали на несколько матчей
Наказания не избежал и главный тренер команды.
Защитнику хабаровской команды Яну Коларжу оставили в силе большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры. Также хоккеиста дисквалифицировали на пять матчей и оштрафовали. Наказание «тигр» получил за атаку игрока в голову.
Другого чешского легионера Томаша Зогорну дисквалифицировали на три матча и оштрафовали. Во время встречи он покинул скамейку и бросился защищать Коларжа, когда на него набросился игрок «Спартака».
Наказание понёс и хоккеист «Спартака». В другом игровом эпизоде Александр Хохлачёв ударил клюшкой в живот нападающего «тигров» Алексея Бывальцева. За это комитет решил наложить на нападающего большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры и оштрафовать.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после удаления легионеров «Амура» игра «тигров» в матче со «Спартаком» расклеилась. В итоге подопечные Андрея Мартемьянова уступили со счётом 1:4.
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