Двух легионеров хабаровского «Амура» дисквалифицировали на несколько матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги после обращения комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизоды встречи московского «Спартака» и хабаровского «Амура» и решил наказать нескольких игроков, а также главного тренера «тигров».

Защитнику хабаровской команды Яну Коларжу оставили в силе большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры. Также хоккеиста дисквалифицировали на пять матчей и оштрафовали. Наказание «тигр» получил за атаку игрока в голову.

Другого чешского легионера Томаша Зогорну дисквалифицировали на три матча и оштрафовали. Во время встречи он покинул скамейку и бросился защищать Коларжа, когда на него набросился игрок «Спартака». Спортивно-дисциплинарный комитет оставил в силе его двойной малый штраф плюс дисциплинарный до конца игры. Без санкций не остался и главный тренер «Амура». Андрея Мартемьянова также оштрафовали.

Наказание понёс и хоккеист «Спартака». В другом игровом эпизоде Александр Хохлачёв ударил клюшкой в живот нападающего «тигров» Алексея Бывальцева. За это комитет решил наложить на нападающего большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры и оштрафовать.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что после удаления легионеров «Амура» игра «тигров» в матче со «Спартаком» расклеилась. В итоге подопечные Андрея Мартемьянова уступили со счётом 1:4.