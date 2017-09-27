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После неожиданно успешной домашней серии с дальневосточными командами московский «Спартак» получил реальный шанс побороться за место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В нынешнем сезоне красно-белые начали «оживать» гораздо раньше своих футбольных одноклубников, при этом в последние десятилетия хоккеисты демонстрировали такие печальные результаты, что 14 лет без титулов могли показаться футболистам «Спартака» не самым худшим периодом.

Подопечные Вадима Епанчинцева порадовали не только своих преданных болельщиков, но и ценителей зрелищного хоккея. За три домашних матча красно-белые забросили 17 шайб в ворота соперников, победив в овертайме владивостокский «Адмирал» (7:6), а в основное время — китайский «Куньлунь Ред Стар» (6:2) и хабаровский «Амур» (4:1).

— Хочется верить, что «Спартак» встает с колен, — заявил «Известиям» нападающий красно-белых Анатолий Никонцев. — До этого у наших неудач были разные причины. В начале сезона в отдельных матчах нам не везло, мы теряли очки из-за слабой реализации моментов и проводили откровенно плохие игры. Сейчас мы постепенно приходим к своему хоккею и должны использовать эту победную серию как толчок к борьбе за плей-офф.

Особенно впечатляющим получился матч «Спартака» с «Адмиралом». Красно-белые вытянули игру за 0,2 секунды до финала, а в овертайме победную шайбу забросил Анатолий Никонцев, ставший в этой встрече автором дубля.

— В моей карьере еще никогда не было такого, чтобы команда спасалась за считаные доли секунды до финальной сирены, — отметил 27-летний форвард. — Это была очень нервная игра, с обоюдными ошибками в обороне. Нельзя доводить до такой ситуации — нужно побеждать более спокойно. Хотя зрителям такое нравится. Надеюсь, такие результаты в серии встряхнут нашу команду.

Встреча с «Куньлунем» стала бенефисом нападающего Максима Трунева. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром «Северстали», однако в начале сентября 27-летний хоккеист оказался в списке отказников череповецкого клуба. Осуществить обмен с другими командами не удалось. Как утверждал директор «Северстали» Алексей Кознев, в КХЛ не было спроса на Максима Трунева, поэтому контракт с ним решили расторгнуть. После этого хоккеист подписал соглашение со «Спартаком».

— Я долго не играл, поэтому мне понадобилось больше недели, чтобы набрать форму и привыкнуть к требованиям тренерского штаба «Спартака», — рассказал «Известиям» Максим Трунев. — Рад, что в итоге это обернулось такой игрой против «Куньлуня». Но здесь нужно отметить работу всего нашего звена — без помощи Толи Никонцева и Артема Воронина у меня ничего бы не получилось. Хочу продолжить забивать голы. Мне понравилось делать хет-трик. Особенно если это приносит победу команде.

Последний матч с «Амуром» стал для Артема Воронина дебютом в роли капитана «Спартака», которым он был назначен после травмы Дмитрия Калинина в игре с «Куньлунем».

— Я уже был капитаном «Спартака» в некоторых матчах «предсезонки», поэтому всегда готов подменить Диму, — сказал «Известиям» Артем Воронин. — Старался ответственно подойти к этой роли. Рад, что удалось одержать победу, «Амур» — очень сложный соперник. Счет 4:1 не отражает реального соотношения сил в матче. Много игроков сидело на лавке, часто мы играли в неравных составах, да и смены были неровные. Неизвестно, как бы всё сложилось, пропусти мы первыми. В третьем периоде было легче, а вот первые два выдались тяжелыми. Мы «откатились», соперник особо не нагнетал — всё уже было ясно.

Впереди у «Спартака» тяжелая выездная серия на западе КХЛ. 29 сентября красно-белые встретятся в Хельсинки с «Йокеритом», 1 октября — со «Слованом» в Братиславе. Затем команда Вадима Епанчинцева вернется домой и 3 октября отправится в Подольск к своему конкуренту за место в плей-офф «Витязю», а 7 октября завершит гостевую серию московским дерби с ЦСКА.

— Нам предстоит очень непростая серия, которая определит, на что мы способны претендовать, — резюмировал Артем Воронин. — «Витязь» — наш прямой конкурент, про ЦСКА и говорить не надо, а «Йокерит» — лучшая команда по игре в большинстве в этом сезоне. Финны очень много двигаются, не бросают по воротам сразу, стараются вымотать соперников, а уже затем атакуют ворота выдохшегося противника. И игроки у них очень сильные индивидуально. Также нельзя недооценивать и «Слован».

После 14 игр «Спартак» занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ. От идущей на восьмом месте и замыкающей зону плей-офф «Северстали» красно-белых отделяет всего два очка.