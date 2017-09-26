«Лада» прервала 10-матчевую проигрышную серию в КХЛ, победив «Сочи»
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» обыграла «Сочи» со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе «Лады» отличились Алексей Мастрюков (15-я минута) и Кирилл Капустин (62). За «Сочи» шайбу забросил Симон Онеруд (14).
«Лада» прервала проигрышную серию, которая составляла десять матчей.
«Лада» занимает 13-е место в Восточной конференции с девятью очками, «Сочи» — шестое в Западной конференции с 24 очками.
В следующем матче 28 сентября «Лада» примет уфимский «Салават Юлаев». «Сочи» 30 сентября сыграет дома с
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Сергей Зубов
Вратари
|Александр Лазушин
|Константин Барулин
|1-й период
|10:02
|Владимир Маленьких
|14:27
|Алексей Мастрюков (А. Нестеров, И. Скороходов)
|Илья Хохлов
|15:43
|2-й период
|Даниил Мироманов
|28:05
|31:49
|Дмитрий Костромитин
|Симон Энеруд (К. Уэллман, И. Хохлов)
|33:04
|Симон Энеруд
|39:22
|3-й период
|46:46
|Станислав Бочаров
|Райан Гарбутт
|46:46
|Райан Гарбутт
|54:09
|Овертайм
|61:00
|Кирилл Капустин (Е. Гуркин, Н. Филатов)
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter