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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31134898/
26 сентября 2017, 21:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Лада» прервала 10-матчевую проигрышную серию в КХЛ, победив «Сочи»

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» обыграла «Сочи» со счетом 2:1 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Клуб из Тольятти добился победы в овертайме со счетом 2:1. Увеличить
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В составе «Лады» отличились Алексей Мастрюков (15-я минута) и Кирилл Капустин (62). За «Сочи» шайбу забросил Симон Онеруд (14).

«Лада» прервала проигрышную серию, которая составляла десять матчей.

«Лада» занимает 13-е место в Восточной конференции с девятью очками, «Сочи» — шестое в Западной конференции с 24 очками.

В следующем матче 28 сентября «Лада» примет уфимский «Салават Юлаев». «Сочи» 30 сентября сыграет дома с ханты-мансийской «Югрой».

26.09.2017 18:00 Зрители 4052 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 2:1 ОТ Сочи
(1:0, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Артис Аболс Сергей Зубов
Вратари
Александр Лазушин Константин Барулин
1-й период
10:02 Владимир Маленьких
14:27 Алексей Мастрюков (А. Нестеров, И. Скороходов)
Илья Хохлов 15:43
2-й период
Даниил Мироманов 28:05
31:49 Дмитрий Костромитин
Симон Энеруд (К. Уэллман, И. Хохлов) 33:04
Симон Энеруд 39:22
3-й период
46:46 Станислав Бочаров
Райан Гарбутт 46:46
Райан Гарбутт 54:09
Овертайм
61:00 Кирилл Капустин (Е. Гуркин, Н. Филатов)
Статистика
6 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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