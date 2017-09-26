Экс-наставник «Барыса» вошел в Золотой фонд тренеров КХЛ

В их число вошли: Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Вячеслав Быков, Илья Воробьёв, Майк Кинэн, Милош Ржига, Раймо Сумманен, Дмитрий Квартальнов, Андрей Скабелка и Андрей Назаров.



«В компании, где сплошь тренеры-чемпионы и финалисты Кубка Гагарина, Андрей Назаров кому-то может показаться белой вороной. Действительно, дальше второго раунда плей-офф он в своей карьере не забирался, а попытка взять под крыло топ-клуб ничем хорошим не закончилась. Да только у каждого тренера своё ампула. Кто-то способен претворять свои идеи в жизнь только с исполнителями высшей пробы, а Назаров, напротив, идеальный тренер для команд-середняков. Это при нём “Северсталь” выбивала из розыгрыша Кубка Гагарина “Локомотив”, “Донбасс” проходил первый раунд, пробивался в плей-офф под управлением Назарова и “Барыс”. С недавних пор Андрей Викторович возглавляет молодой и по-спортивному голодный “Нефтехимик”, с которым он также намерен ворваться в восьмёрку»



Впрочем, тренерская деятельность первого русского тафгая в НХЛ — это не только очки, голы, секунды и выигранные серии плей-офф. Прежде всего, Назаров — это магнит, который притягивает внимание к себе и командам, которыми руководит. Экстраординарные поступки, громки интервью и крепкие ребята в составе — это то, что делает Андрея Викторовича одним из самых обсуждаемых тренеров в нашем хоккее. «Витязь» за годы работы Назарова в Подмосковье ни разу не был даже близок к плей-офф, но такого широкого резонанса ранее не создавал ни один аутсайдер. Ну, а уникален тренер, начинавший свою карьеру в 33 года, тем, что первым в КХЛ достиг внушительной отметки в 500 игр. Назаров, не пропустивший ни один из десяти сезонов, опередил даже опытнейшего Владимира Крикунова, — пишет сайт лиги про бывшего тренера астанинского «Барыса».