«Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию «Нефтехимика» в КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге во вторник, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У екатеринбуржцев шайбы забросили Дуайт Кинг (7-я минута), Алексей Михнов (22), Дмитрий Мегалинский (44), у гостей — Чед Рау (27 и 57) и Александр Брынцев (48). Решающий буллит исполнил Илья Крикунов.

«Нефтехимик» 28 сентября сыграет в Магнитогорске с «Металлургом», «Автомобилист» 30 сентября — в Шанхае с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар».