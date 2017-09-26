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26 сентября 2017, 20:06 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию «Нефтехимика» в КХЛ

МОСКВА, 26 сен — Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию нижнекамского «Нефтехимика» в регулярном чемпионате КХЛ, выиграв в серии буллитов.

Екатеринбургский Автомобилист прервал <span class=error>пятиматчевую</span> победную серию нижнекамского <span class=error>Нефтехимика</span> в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span> выиграв в серии <span class=error>буллитов</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге во вторник, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У екатеринбуржцев шайбы забросили Дуайт Кинг (7-я минута), Алексей Михнов (22), Дмитрий Мегалинский (44), у гостей — Чед Рау (27 и 57) и Александр Брынцев (48). Решающий буллит исполнил Илья Крикунов.

«Нефтехимик» 28 сентября сыграет в Магнитогорске с «Металлургом», «Автомобилист» 30 сентября — в Шанхае с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар».

26.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 4:3 Б Нефтехимик
(1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Андрей Назаров
Вратари
Якуб Коварж Илья Ежов
1-й период
06:35 Дуайт Кинг (Т. Бек)
11:39
18:08 Тэйлор Бек
2-й период
21:30 Алексей Михнов (А. Гареев)
26:13 Александр Кучерявенко
26:13 Александр Кучерявенко
Чад Рау (Р. Ганзл) 26:29
Андрей Нестрашил 29:17
34:21 Алексей Василевский
Ильдар Шиксатдаров 34:21
34:43 Дмитрий Пестунов
38:52 Алексей Михнов
3-й период
43:49 Дмитрий Мегалинский (И. Крикунов)
Александр Брынцев 47:10
Чад Рау 56:19
Андрей Сергеев 57:56
Серия буллитов - победный бросок
И. Крикунов
Статистика
22 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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Автомобилист
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