«Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию «Нефтехимика» в КХЛ
МОСКВА, 26 сен —
Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию нижнекамского «Нефтехимика» в регулярном чемпионате КХЛ, выиграв в серии буллитов.
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Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге во вторник, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У екатеринбуржцев шайбы забросили Дуайт Кинг (7-я минута), Алексей Михнов (22), Дмитрий Мегалинский (44), у гостей — Чед Рау (27 и 57) и Александр Брынцев (48). Решающий буллит исполнил Илья Крикунов.
«Нефтехимик» 28 сентября сыграет в Магнитогорске с «Металлургом», «Автомобилист» 30 сентября — в Шанхае с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар».
|26.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Уралец"
|Автомобилист
|4:3 Б
|Нефтехимик
|(1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Владимир Крикунов
|Андрей Назаров
Вратари
|Якуб Коварж
|Илья Ежов
|1-й период
|06:35
|Дуайт Кинг (Т. Бек)
|11:39
|18:08
|Тэйлор Бек
|2-й период
|21:30
|Алексей Михнов (А. Гареев)
|26:13
|Александр Кучерявенко
|26:13
|Александр Кучерявенко
|Чад Рау (Р. Ганзл)
|26:29
|Андрей Нестрашил
|29:17
|34:21
|Алексей Василевский
|Ильдар Шиксатдаров
|34:21
|34:43
|Дмитрий Пестунов
|38:52
|Алексей Михнов
|3-й период
|43:49
|Дмитрий Мегалинский (И. Крикунов)
|Александр Брынцев
|47:10
|Чад Рау
|56:19
|Андрей Сергеев
|57:56
Серия буллитов - победный бросок
|И. Крикунов
Статистика
|22
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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