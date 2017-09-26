На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Амур» Яна Коларжа наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею), а также дисквалифицировать его на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Амур» Томаша Зогорну наказание по Правилу 562 (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков), а также дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.



Также принято решение согласно п. 4.11. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть главного тренера ХК «Амур» (Хабаровск) Андрея Мартемьянова денежному штрафу.

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