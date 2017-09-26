Защитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна — на три
СДК КХЛ после матча «Спартак» — «Амур» принял решение дисквалифицировать двух игроков хабаровского клуба.
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На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Амур» Яна Коларжа наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею), а также дисквалифицировать его на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Амур» Томаша Зогорну наказание по Правилу 562 (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков), а также дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.
Также принято решение согласно п. 4.11. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть главного тренера ХК «Амур» (Хабаровск) Андрея Мартемьянова денежному штрафу.
|25.09.2017 19:30
|Зрители 5041
|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
|Вадим Епанчинцев
|Андрей Мартемьянов
|Маркус Свенссон
|Юха Метсола 36:55 (Е. Аликин 36:55)
|1-й период
|Михал Йордан
|11:25
|14:58
|Райан Стоа
|Томаш Зогорна
|14:58
|Ян I Коларж
|14:58
|Томаш Зогорна
|14:58
|Ян I Коларж
|14:58
|Томаш Зогорна
|14:58
|16:47
|17:21
|Дмитрий Юдин
|19:16
|19:52
|Дмитрий Юдин (В. Лаюнен, Л. Радил)
|2-й период
|21:40
|Максим Трунев
|24:03
|Алексей Пепеляев
|24:43
|Бен Максвелл (Е. Кулик)
|28:35
|Евгений Кулик
|29:39
|Вилле Лаюнен
|Александр Горшков (М. Йордан, М. Кондратьев)
|31:24
|34:34
|Виктор Комаров
|36:55
|Виктор Комаров
|3-й период
|42:37
|Райан Стоа (В. Комаров, А. Хохлачев)
|51:33
|Артем Воронин
|Алексей Бывальцев
|52:28
|Алексей Бывальцев
|52:28
|Виталий Атюшов
|53:38
|Виталий Атюшов
|56:35
|18
|Штрафное время
|69
|8
|Игра в большинстве
|7
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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