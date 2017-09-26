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26 сентября 2017, 19:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Трактор» победил «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу уфимского клуба. Увеличить
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В составе «Трактора» отличились Максим Шипин (25-я минута), Александр Шаров (29) и Максим Якуценя (44). За «Салават Юлаев» шайбы забросили Теему Хартикайнен (12) и Йонас Кемппайнен (24).

«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции с 24 очками, «Трактор» — 10-ю строчку с 17 очками.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой» 28 сентября. «Трактор» 30 сентября примет астанинский «Барыс».

26.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 3:2 Салават Юлаев
(0:1, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Эркка Вестерлунд
Вратари
Василий Демченко Андрей Кареев 58:44
1-й период
10:43 Иван Вишневский
Теему Хартикайнен (Ф. Ларсен, А. Федоров) 11:06
Денис Куляш 16:54
2-й период
Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк, Т. Хартикайнен) 23:56
24:17 Максим Шипин (А. Бородкин)
28:06 Александр Шаров (А. Бородкин, Д. Мамаев)
Евгений Коротков 34:05
35:55 Пол Щехура
3-й период
43:37 Максим Якуценя (Р. Гюнге, П. Щехура)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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