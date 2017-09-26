«Трактор» победил «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

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В составе «Трактора» отличились Максим Шипин (25-я минута), Александр Шаров (29) и Максим Якуценя (44). За «Салават Юлаев» шайбы забросили Теему Хартикайнен (12) и Йонас Кемппайнен (24).

«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции с 24 очками, «Трактор» — 10-ю строчку с 17 очками.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой» 28 сентября. «Трактор» 30 сентября примет астанинский «Барыс».