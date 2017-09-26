«Трактор» победил «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Трактора» отличились Максим Шипин (25-я минута), Александр Шаров (29) и Максим Якуценя (44). За «Салават Юлаев» шайбы забросили Теему Хартикайнен (12) и Йонас Кемппайнен (24).
«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции с 24 очками, «Трактор» — 10-ю строчку с 17 очками.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с тольяттинской «Ладой» 28 сентября. «Трактор» 30 сентября примет астанинский «Барыс».
|26.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Трактор
|3:2
|Салават Юлаев
|(0:1, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Эркка Вестерлунд
Вратари
|Василий Демченко
|Андрей Кареев 58:44
|1-й период
|10:43
|Иван Вишневский
|Теему Хартикайнен (Ф. Ларсен, А. Федоров)
|11:06
|Денис Куляш
|16:54
|2-й период
|Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк, Т. Хартикайнен)
|23:56
|24:17
|Максим Шипин (А. Бородкин)
|28:06
|Александр Шаров (А. Бородкин, Д. Мамаев)
|Евгений Коротков
|34:05
|35:55
|Пол Щехура
|3-й период
|43:37
|Максим Якуценя (Р. Гюнге, П. Щехура)
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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