«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
ТАСС, 26 сентября. Казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 обыграл магнитогорский «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбами в составе казанской команды отметились Владимир Ткачев (40-я минута) и Андрей Попов (50). У «Металлурга» отличился Ян Коварж (49).
«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 31 очком в активе. Набравший 22 очка «Металлург» идет на девятом месте.
В следующем матче казанцы 2 октября на своей площадке примутновосибирскую «Сибирь». Магнитогорцы 28 сентября проведутдомашний матч с нижнекамским «Нефтехимиком».
|26.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|1:2
|Ак Барс
|(0:0, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Илья Самсонов 58:39
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Михаил Глухов
|12:14
|19:45
|Илья Самсонов
|2-й период
|27:20
|Ник Шос
|Михаил Глухов
|27:20
|30:47
|Владислав Калетник
|Степан Захарчук
|30:47
|Степан Захарчук
|30:47
|35:02
|Ян Коварж
|Михаил Глухов
|35:02
|Владимир Ткачев (Мих. Сидоров)
|39:21
|3-й период
|43:06
|Ян Коварж
|48:33
|Ян Коварж (С. Мозякин)
|Андрей Попов (М. Глухов, Р. Батыршин)
|49:03
|Станислав Галиев
|49:57
|50:11
|Ян Коварж
Статистика
|12
|Штрафное время
|35
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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