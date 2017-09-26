«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шайбами в составе казанской команды отметились Владимир Ткачев (40-я минута) и Андрей Попов (50). У «Металлурга» отличился Ян Коварж (49).

«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 31 очком в активе. Набравший 22 очка «Металлург» идет на девятом месте.

В следующем матче казанцы 2 октября на своей площадке примутновосибирскую «Сибирь». Магнитогорцы 28 сентября проведутдомашний матч с нижнекамским «Нефтехимиком».