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26 сентября 2017, 19:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

ТАСС, 26 сентября. Казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 обыграл магнитогорский «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанского клуба. Увеличить
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Шайбами в составе казанской команды отметились Владимир Ткачев (40-я минута) и Андрей Попов (50). У «Металлурга» отличился Ян Коварж (49).

«Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 31 очком в активе. Набравший 22 очка «Металлург» идет на девятом месте.

В следующем матче казанцы 2 октября на своей площадке примутновосибирскую «Сибирь». Магнитогорцы 28 сентября проведутдомашний матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

26.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 1:2 Ак Барс
(0:0, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Илья Самсонов 58:39 Эмиль Гарипов
1-й период
Михаил Глухов 12:14
19:45 Илья Самсонов
2-й период
27:20 Ник Шос
Михаил Глухов 27:20
30:47 Владислав Калетник
Степан Захарчук 30:47
Степан Захарчук 30:47
35:02 Ян Коварж
Михаил Глухов 35:02
Владимир Ткачев (Мих. Сидоров) 39:21
3-й период
43:06 Ян Коварж
48:33 Ян Коварж (С. Мозякин)
Андрей Попов (М. Глухов, Р. Батыршин) 49:03
Станислав Галиев 49:57
50:11 Ян Коварж
Статистика
12 Штрафное время 35
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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