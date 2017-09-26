Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта с Жердевым

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Жердев начинал сезон в составе нижнекамского «Нефтехимика», но 21 сентября стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 24 сентября агент хоккеиста Юрий Николаев сообщил ТАСС, что 32-летний игрок может продолжить карьеру именно в рижском «Динамо».

В 2003 году Жердев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим четвертым номером. В НХЛ он выступал за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию», проведя в общей сложности 421 матч, забросив 115 шайб и отдав 146 передач. В Континентальной хоккейной лиге в активе нападающего 340 игр и 208 (68+140) очков. Жердев дважды становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012).