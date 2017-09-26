Азеведу, Салак и еще 10 легионеров в КХЛ, с которых нужно брать пример

Джастин Азеведу («Ак Барс»)

Миниатюрный канадец с португальскими корнями появился в КХЛ в 2013 году, пополнив состав будущего финалиста того сезона пражского «Льва». Перед переходом в чешскую команду Азеведу имел отличную статистику в североамериканских лигах и чемпионате Финляндии, но вряд ли кто-то мог предположить, что Джастин станет одним из знаковых легионеров нашей лиги, в которой канадцы приживаются с большим трудом.



В составе «Льва» Азеведу не слишком блистал в регулярном чемпионате, зато в плей-офф стал главным творцом пражской сенсации. В играх на вылет Джастин забросил 13 шайб, а их перестрелка с Сергеем Мозякиным в финальной серии стала украшением чемпионата. После того сезона канадец перешёл в «Ак Барс», где в полной мере раскрыл свой бомбардирский талант. Нынешний сезон — уже четвёртый для Азеведу в Казани, он главный снайпер «Ак Барса» и основная надежда Зинэтулы Билялетдинова в атакующих действиях.

Иржи Секач («Ак Барс»)

Секач, так же как и Азеведу, появился в нашей лиге благодаря пражскому «Льву», с той лишь разницей, что Иржи отыграл в этой команде все два года её короткой истории. Если Азеведу после сверхудачного сезона-2013/14 перешёл на повышение в «Ак Барс», то Секач, также блиставший в том чемпионате, получил приглашение из НХЛ, чем не преминул воспользоваться.

За океаном чех провёл два года, успел поиграть в «Монреале», «Анахайме», «Чикаго» и «Аризоне», после чего решил вернуться в КХЛ. Секач отправился в Казань, где и воссоединилась их ударная связка с Азеведу.



Нынешний сезон оба лидера «Ак Барса» начали великолепно, Секач и вовсе успел отметиться хет-триком, и в основном благодаря им казанцы сейчас занимают промежуточное первое место на Востоке.

Найджел Доус («Барыс»)

Перед нынешним сезоном команда из Астаны потеряла Брэндона Боченски и Дастина Бойда, из великолепного звена «Барыса» остался только Найджел Доус, но это совсем не уменьшило результативность культового для Казахстана легионера. Впрочем, Доус уже давно стал своим в этой стране, и это выражается не только во всенародной любви, но и в официальных документах. Найджел, имеющий казахстанское гражданство — лидер не только «Барыса», но и национальной хоккейной сборной.

Цитата В «Барысе» Доус несёт не только снайперскую функцию – он капитан и духовный лидер команды, на игре которого учится и воспитывается казахстанская молодёжь.

Доус играет в астанинской команде уже шесть лет, и с первого сезона создал себе репутацию машины по забрасыванию шайб. Это чистый снайпер, много забивающий в каждом чемпионате в матчах с любыми командами. Доусу не обязательно иметь чистый лёд, чтобы превратить момент в гол, а иногда достаточно и полумомента.

В «Барысе» натурализованный канадец несёт не только снайперскую функцию — он капитан и духовный лидер команды, на игре которого учится и воспитывается казахстанская молодёжь. В нынешнем сезоне Доус будто бы отрабатывает за ушедших из команды Боченски и Бойда, с самого старта взял сумасшедший темп, который при должном продолжении позволит ему побить все снайперские рекорды лиги.

Юусо Хиетанен («Динамо» Москва)

Финский защитник появился в КХЛ в составе «Торпедо» в 2011 году и с ходу помог нижегородской команде провести лучший сезон в своей современной истории. Затем Хиетанен задержался в городе на Волге ещё на три сезона, завоевав репутацию одного из самых остроатакующих защитников КХЛ. Надёжная и умная игра финна не только позволила ему стать лидером клуба и любимцем болельщиков, но и съездить на Олимпиаду в Сочи в составе национальной команды и завоевать там бронзовую медаль.



После четырёх лет в Нижнем Новгороде Хиетанен перебрался в московское «Динамо», где не растерял свои лучшие качества, продолжая регулярно набирать очки за результативность и ездить в сборную Финляндии на этапы Евротура и чемпионаты мира. Летом Хиетанен стал одним из немногих динамовцев, которые не стали в спешке покидать тонущий корабль, дождался, пока ситуация стабилизируется, и теперь продолжает успешно играть за бело-голубых. А в феврале Юусо наверняка ждут вторые в карьере Олимпийские игры.

Стаффан Кронвалль («Локомотив»)

Габаритный атакующий защитник с отменным чувством паса и блестящим броском, надёжный оплот обороны, символ современного «Локомотива» — всё это про Стаффана Кронвалля, лидера и капитана ярославской команды. В КХЛ швед дебютировал в «Северстали» в сезоне-2011/12, но уже следующий чемпионат начал в форме «Локомотива», и теперь по прошествии пяти лет трудно представить железнодорожников без Кронвалля.



«Локомотив» всегда славился тем, что имел в составе знаковых защитников. Дмитрий Красоткин, Александр Гуськов, Сергей Жуков — Кронвалль стал достойным продолжением этого списка духовных лидеров ярославской команды. На игре шведа растёт молодое поколение защитников «Локомотива» — Черепанов, Любушкин, Коледов, Рафиков, а сам он продолжает приносить огромную пользу команде. В нынешнем сезоне у Кронвалля уже 16 (3+13) очков, он лучший защитник-бомбардир этого чемпионата.

Брэндон Козун («Локомотив»)

Кронвалль выступает в легионерском звене «Локомотива», за заброшенные шайбы в котором отвечает в основном Брэндон Козун. В позапрошлом сезоне канадец дебютировал в КХЛ в составе «Йокерита», заставив болельщиков финской команды прекратить ностальгию по Стиву Мозесу. Козун — типичный снайпер: юркий, быстрый, умный форвард с отменно поставленным броском и блестящим выбором позиции.



Летом 2016 года Брэндон оказался в Ярославле, и именно вокруг него и было выстроено главное звено железнодорожников. Козун — хоть и любит и умеет забивать — с удовольствием делится шайбой с партнёрами, оттого в его статистике немало ассистентских баллов. В нынешнем сезоне на счету канадца пока всего три шайбы, но мало сомнений в том, что Козун ещё наберет привычный ход.

Ян Коварж («Металлург»)

Центрфорвард «Магнитки» Ян Коварж до перехода в уральский клуб выступал только в чемпионате Чехии, и вполне возможно, чех является сильнейшим хоккеистом своей страны, никогда не игравшим в НХЛ.



В Магнитогорске Коварж оказался летом 2013 года и стал важнейшим кирпичиком в строении чемпионской «Магнитки» нового образца. Ян связал в одной тройке двух сильнейших крайних форвардов Мозякина и Зарипова, в результате чего образовалось убойное звено, четыре года державшее в страхе всю лигу.

Достоинства Коваржа как центрфорварда очевидны: помимо умения дирижировать атаками и острого чувства паса, это эталонная игра на пятачке и на точке вбрасывания. Нынешний сезон Ян начал не так ярко, опять же, если сравнивать его с самим собой, но недавний дубль в ворота ХК «Сочи» показывает, что Коварж по-прежнему в полном порядке.

Якуб Коварж («Автомобилист»)

Брат Яна Коваржа Якуб также давно выступает в нашей лиге и уже успел стать ключевым легионером для своей команды, которой оказался «Автомобилист». Коварж-старший пришёл в КХЛ одновременно с братом, подписав контракт с екатеринбургской командой, и сходу завоевал репутацию крутого голкипера.



В своём первом чемпионате Коварж отражал 93.1% бросков и пропускал в среднем 2.01 шайбу за игру — это до сих пор остаётся лучшим достижением вратаря в КХЛ. После двух сезонов на Урале Коваржа хотел видеть в составе практический каждый топ-клуб нашей лиги, но в «Автомобилисте» твёрдо дали понять, что Коварж не продаётся. Но третий год в Екатеринбурге ознаменовался для Коваржа недопониманием с Андреем Разиным и проигранной конкуренцией Игорю Устинскому, а потому следующим летом Якуб без какого-либо шума оказался в скромной «Северстали».



Сезон в Череповце стал худшим в российский истории Коваржа-старшего, в прошедшее межсезонье ему поступило предложение вернуться в «Автомобилист», где Владимир Крикунов строил новую команду с серьёзными задачами и нуждался в сильном вратаре. Теперь Якуб вновь выступает в Екатеринбурге, а «Автомобилист» во многом благодаря своему голкиперу уверенно держит позицию в первой четвёрке Востока.

Дэн Секстон («Нефтехимик»)

Секстон — редчайший пример того, как американский хоккеист не просто пришёлся ко двору в российской команде, но и становится лидером клуба на протяжении нескольких сезонов. Дэн очутился в «Нефтехимике» по ходу сезона-2013/14, перейдя в Нижнекамск из финского чемпионата. Секстон успел провести 10 матчей в КХЛ, набрал в них 4 (2 + 2) очка и не помог «Нефтехимику» выйти в плей-офф.



Никто бы не удивился, если бы летом Секстон нашёл другую команду, но Дэн остался в Нижнекамске, и следующий сезон провёл так удачно, что даже поехал на чемпионат мира от сборной США. Самый полезный хоккеист «Нефтехимика» начал уже пятый сезон в команде из Татарстана, в новом чемпионате Секстон составляет ударное звено нижнекамцев с Чедом Ро и Робином Ганзлом.

Линус Умарк («Салават Юлаев»)

Мало кто помнит, но первое появление Линуса в КХЛ датировано ещё 2009 годом, когда Умарк провёл отличный сезон в московском «Динамо». После него швед поехал в «Эдмонтон», но так и не смог пробиться в основу «нефтяников» и вернулся в КХЛ, попав в только что вошедший в лигу «Йокерит». Блестящий сезон в Хельсинки проложил колоритному шведу дорогу в российские топ-клубы, а первым в очереди на Умарка оказался «Салават».

Рыжебородый волшебник — так называют Умарка в Уфе за его умелые руки, светлую голову и рыжий цвет растительности на лице. Шведского хоккеиста обожают в столице Башкортостана, а он платит за народную любовь голами и передачами, многие из которых становятся шедеврами. Сейчас Умарк — главный легионер «Салавата» и важнейшая атакующая опция уфимцев, и если у Умарка получается игра, то у соперников его команды мало шансов.

Цитата Умарка обожают в столице Башкортостана, а он платит за народную любовь голами и передачами, многие из которых становятся шедеврами.

Патрик Херсли (СКА)

Своим появлением в КХЛ Патрик Херсли обязан генеральному менеджеру «Сибири» Кириллу Фастовскому, который отыскал защитника с могучим броском на просторах родного для него шведского чемпионата. В первом же своём сезоне Херсли заработал 33 (16 + 17) очка в «регулярке», а в плей-офф помог новосибирцам добраться до финала конференции.

Как и практически все лидеры той «Сибири» Херсли заработал повышение и перешёл в «Локомотив», где его результативность резко пошла на спад. В сезоне-2015/16 швед и вовсе стал выпадать из состава Алексея Кудашова, что подтолкнуло Херсли к судьбоносному переходу в СКА. В Санкт-Петербурге Патрик раскрылся в полную силу, а его пушка стала самой мощной в КХЛ. В финале конференции прошлого сезона Херсли передал привет железнодорожникам, которые не смогли в полной мере оценить его талант, а затем вместе со СКА выиграл Кубок Гагарина.



Нынешний сезон Херсли и вовсе проводит по сумасшедшему графику больше очка за игру и вместе с Филипом Ларсеном из «Салавата» делит первое место в списке защитников-снайперов текущего чемпионата.

Александр Салак («Сибирь»)

Пожалуй, нет в российских командах КХЛ такого легионера, который мог бы сравниться с Салаком по степени важности для своей команды. Чешский голкипер оказался в Новосибирске по ходу сезона-2014/15 в результате обмена со СКА — в Санкт-Петербург отправился Микко Коскинен. Салак быстро убедил новосибирских болельщиков, что он ничуть не хуже финна, а в плей-офф Александр стал ключевой фигурой, помог «Сибири» пройти «Магнитку» с её суперзвеном, в результате чего новосибирцы оказались в четвёрке лучших команд КХЛ по итогам сезона.

Цитата Что такое «Сибирь» без Салака, мы видели в прошлом сезоне, когда голкипер в начале турнира получил серьёзную травму и выбыл до конца чемпионата, а в Новосибирске так и не нашли ему достойную замену, в результате чего команда впервые за долгое время осталась без плей-офф.