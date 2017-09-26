«Адмирал» всухую проиграл «Торпедо» на выезде

Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.

Хоккеисты «Адмирала» потерпели очередное поражение на выезде, не забив ни одной шайбы нижегородскому «Торпедо». Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев площадки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ХК «Адмирал».

Первый период остался за хозяевами, которые много атаковали и часто бросали. Один из бросков в исполнении лучшего снайпера «Торпедо», защитника Баранцева завершился взятием ворот.

Во втором периоде голов не случилось, и это несмотря на то, что практически весь период команды поочередно играли в меньшинстве. Всего арбитры выписали 16 минут штрафа во второй двадцатиминутке. Удаление в одном из эпизодов получил даже голкипер хозяев. Приморцы перебросали соперника 9−4, но счет на табло остался прежним — 1:0 в пользу «Торпедо».

В третьем периоде у «моряков» так и не получилось переиграть голкипера хозяев. Нижегородцы забросили во второй раз отличился Егор Дугин.

На последней минуте автозаводцы отправили третью шайбу в пустые ворота.