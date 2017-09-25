ЦСКА победил «Слован», который проиграл 8 из 9 последних матчей
МОСКВА, 25 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над братиславским «Слованом», словацкий клуб проиграл восемь из девяти последних матчей в КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу армейцев. Шайбами в составе победителей отметились Роман Любимов (на 8-й минуте), Валерий Ничушкин (26) и Иван Телегин (60), у «Слована» отличились Томаш Грнка (4) и Симон Депре (45).
ЦСКА следующий матч домашней серии проведет в воскресенье против «Торпедо» (Нижний Новгород), «Слован» в среду сыграет в Братиславе против подмосковного «Витязя».
Главные тренеры
|Игорь Никитин
|Милош Ржига
Вратари
|Ларс Юханссон
|Марек Мазанец 59:53
|1-й период
|00:45
|Михаил Григоренко
|02:09
|Кирилл Петров
|Томаш Грнка (Р. Смоленяк)
|03:29
|Симон Депре
|05:08
|07:51
|Роман Любимов (С. Андронов, И. Телегин)
|Элизер Щербатов
|16:02
|2-й период
|25:46
|Валерий Ничушкин (К. Петров)
|Ник Эберт
|26:37
|Элизер Щербатов
|30:09
|32:57
|Кирилл Петров
|3-й период
|Симон Депре (М. Ржепик, Л. Кашпар)
|44:57
|Ян Бухтеле
|49:40
|59:48
|Иван Телегин
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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