Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31122584/
25 сентября 2017, 22:52 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ЦСКА победил «Слован», который проиграл 8 из 9 последних матчей

МОСКВА, 25 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над братиславским «Слованом», словацкий клуб проиграл восемь из девяти последних матчей в КХЛ.

ЦСКА победил Слован который проиграл 8 из 9 последних матчей - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу армейцев. Шайбами в составе победителей отметились Роман Любимов (на 8-й минуте), Валерий Ничушкин (26) и Иван Телегин (60), у «Слована» отличились Томаш Грнка (4) и Симон Депре (45).

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет в воскресенье против «Торпедо» (Нижний Новгород), «Слован» в среду сыграет в Братиславе против подмосковного «Витязя».

25.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 3:2 Слован
(1:1, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Игорь Никитин Милош Ржига
Вратари
Ларс Юханссон Марек Мазанец 59:53
1-й период
00:45 Михаил Григоренко
02:09 Кирилл Петров
Томаш Грнка (Р. Смоленяк) 03:29
Симон Депре 05:08
07:51 Роман Любимов (С. Андронов, И. Телегин)
Элизер Щербатов 16:02
2-й период
25:46 Валерий Ничушкин (К. Петров)
Ник Эберт 26:37
Элизер Щербатов 30:09
32:57 Кирилл Петров
3-й период
Симон Депре (М. Ржепик, Л. Кашпар) 44:57
Ян Бухтеле 49:40
59:48 Иван Телегин
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Слован
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства