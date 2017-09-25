ЦСКА победил «Слован», который проиграл 8 из 9 последних матчей

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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу армейцев. Шайбами в составе победителей отметились Роман Любимов (на 8-й минуте), Валерий Ничушкин (26) и Иван Телегин (60), у «Слована» отличились Томаш Грнка (4) и Симон Депре (45).

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет в воскресенье против «Торпедо» (Нижний Новгород), «Слован» в среду сыграет в Братиславе против подмосковного «Витязя».