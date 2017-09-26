Хоккеисты минского «Динамо» на последних секундах встречи обыграли «Югру»

Перед началом игры в Ханты-Мансийске тренерский штаб белорусской команды объявил о возвращении в строй Владимира Денисова. Капитан «Динамо» пропустил более двух недель из-за травмы, но сумел восстановиться быстрее, чем прогнозировали врачи, и помог своей команде победить.

Матч с «Югрой» не предполагал большого количества голов. Хозяева площадки часто используют против соперников защитную тактику. В первом периоде у динамовцев имелись две хорошие возможности для взятия ворот. На 9-й минуте Артем Волков в быстрой атаке не смог переиграть голкипера «Югры» Илью Проскурякова, а спустя 10 минут минчане убежали в очередную контратаку, но открыть счет так и не смогли.

Сделать это удалось на 29-й минуте матча. Александр Китаров и Дмитрий Буйницкий убежали вдвоем против одного защитника хозяев. В этой ситуации Дмитрий Буйницкий не промахнулся: мощным броском форвард отправил шайбу под правой рукой Илья Проскурякова — 1:0. Сразу же после вбрасывания в центре площадки минчане получили численное большинство за нарушение правил со стороны хоккеистов «Югры». Однако увеличить свое преимущество не удалось. Игра в неравных составах лучше удалась российской команде. За толчок соперника клюшкой в бокс для штрафников отправился Евгений Лисовец. В итоге нападающий «Югры» Вели-Матти Савинайнен вовремя сыграл на добивании. В заключительные 20 минут встречи Евгений Ковыршин смог оказаться на выгодной позиции после броска Джастина Фонтэйна и установил окончательный счет — 2:1.

Как отметил один из тренеров «зубров» Сергей Стась после финальной сирены, главной проблемой белорусской команды остается реализация большинства, над чем и продолжает работать клуб. В активе минчан 17 очков и 9-е место в Западной конференции.

Заключительный матч в выездной серии минское «Динамо» проведет 27 сентября в Омске с «Авангардом», которым руководит белорусский тренер Андрей Скабелка.