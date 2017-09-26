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26 сентября 2017, 0:42 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» на последних секундах встречи обыграли «Югру»

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Югру» в очередном матче КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом игры в Ханты-Мансийске тренерский штаб белорусской команды объявил о возвращении в строй Владимира Денисова. Капитан «Динамо» пропустил более двух недель из-за травмы, но сумел восстановиться быстрее, чем прогнозировали врачи, и помог своей команде победить.

Матч с «Югрой» не предполагал большого количества голов. Хозяева площадки часто используют против соперников защитную тактику. В первом периоде у динамовцев имелись две хорошие возможности для взятия ворот. На 9-й минуте Артем Волков в быстрой атаке не смог переиграть голкипера «Югры» Илью Проскурякова, а спустя 10 минут минчане убежали в очередную контратаку, но открыть счет так и не смогли.

Сделать это удалось на 29-й минуте матча. Александр Китаров и Дмитрий Буйницкий убежали вдвоем против одного защитника хозяев. В этой ситуации Дмитрий Буйницкий не промахнулся: мощным броском форвард отправил шайбу под правой рукой Илья Проскурякова — 1:0. Сразу же после вбрасывания в центре площадки минчане получили численное большинство за нарушение правил со стороны хоккеистов «Югры». Однако увеличить свое преимущество не удалось. Игра в неравных составах лучше удалась российской команде. За толчок соперника клюшкой в бокс для штрафников отправился Евгений Лисовец. В итоге нападающий «Югры» Вели-Матти Савинайнен вовремя сыграл на добивании. В заключительные 20 минут встречи Евгений Ковыршин смог оказаться на выгодной позиции после броска Джастина Фонтэйна и установил окончательный счет — 2:1.

Как отметил один из тренеров «зубров» Сергей Стась после финальной сирены, главной проблемой белорусской команды остается реализация большинства, над чем и продолжает работать клуб. В активе минчан 17 очков и 9-е место в Западной конференции.

Заключительный матч в выездной серии минское «Динамо» проведет 27 сентября в Омске с «Авангардом», которым руководит белорусский тренер Андрей Скабелка.

25.09.2017 17:00 Зрители 2500 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 1:2 Динамо Мн
(0:0, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Горди Дуайер
Вратари
Илья Проскуряков 59:30 Юнас Энрот 39:58 (Ю. Энрот 40:00)
1-й период
04:38 Константин Майоров
Илья Шинкевич 07:56
Владимир Денисов 12:11
2-й период
25:47 Иван Лекомцев
Дмитрий Буйницкий (А. Китаров) 28:51
28:57 Александр Угольников
Евгений Лисовец 35:06
35:29 Вели-Матти Савинайнен (И. Лекомцев, Е. Скачков)
3-й период
42:07 Андрей Анкудинов
Илья Шинкевич 42:07
47:22
Дмитрий Знахаренко 52:12
Евгений Ковыршин (Д. Фонтэйн, А. Матерухин) 59:10
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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