Хоккеисты минского «Динамо» на последних секундах встречи обыграли «Югру»
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Югру» в очередном матче КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед началом игры в
Матч с «Югрой» не предполагал большого количества голов. Хозяева площадки часто используют против соперников защитную тактику. В первом периоде у динамовцев имелись две хорошие возможности для взятия ворот. На 9-й минуте Артем Волков в быстрой атаке не смог переиграть голкипера «Югры» Илью Проскурякова, а спустя 10 минут минчане убежали в очередную контратаку, но открыть счет так и не смогли.
Сделать это удалось на 29-й минуте матча. Александр Китаров и Дмитрий Буйницкий убежали вдвоем против одного защитника хозяев. В этой ситуации Дмитрий Буйницкий не промахнулся: мощным броском форвард отправил шайбу под правой рукой Илья Проскурякова — 1:0. Сразу же после вбрасывания в центре площадки минчане получили численное большинство за нарушение правил со стороны хоккеистов «Югры». Однако увеличить свое преимущество не удалось. Игра в неравных составах лучше удалась российской команде. За толчок соперника клюшкой в бокс для штрафников отправился Евгений Лисовец. В итоге нападающий «Югры»
Как отметил один из тренеров «зубров» Сергей Стась после финальной сирены, главной проблемой белорусской команды остается реализация большинства, над чем и продолжает работать клуб. В активе минчан 17 очков и 9-е место в Западной конференции.
Заключительный матч в выездной серии минское «Динамо» проведет 27 сентября в Омске с «Авангардом», которым руководит белорусский тренер Андрей Скабелка.
|Игорь Захаркин
|Горди Дуайер
|Илья Проскуряков 59:30
|Юнас Энрот 39:58 (Ю. Энрот 40:00)
|1-й период
|04:38
|Константин Майоров
|Илья Шинкевич
|07:56
|Владимир Денисов
|12:11
|2-й период
|25:47
|Иван Лекомцев
|Дмитрий Буйницкий (А. Китаров)
|28:51
|28:57
|Александр Угольников
|Евгений Лисовец
|35:06
|35:29
|Вели-Матти Савинайнен (И. Лекомцев, Е. Скачков)
|3-й период
|42:07
|Андрей Анкудинов
|Илья Шинкевич
|42:07
|47:22
|Дмитрий Знахаренко
|52:12
|Евгений Ковыршин (Д. Фонтэйн, А. Матерухин)
|59:10
|10
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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