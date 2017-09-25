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25 сентября 2017, 20:01 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА победил на выезде «Барыс», выиграв 15-й матч подряд

МОСКВА, 25 сен — Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского СКА на выезде обыграли астанинский «Барыс» и по-прежнему идут без поражений в текущем чемпионате КХЛ.

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Встреча, прошедшая в понедельник в Астане, завершилась победой СКА со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Дубль в составе армейцев сделал Сергей Калинин (1-я и 6-я минуты), по одной шайбе забросили Патрик Херсли (23) и Александр Барабанов (38). У «Барыса» отличился Кирилл Полохов (42).

СКА одержал 15-ю победу подряд и может продлить свою серию 27 сентября в выездном матче против новосибирской «Сибири». «Барыс» в этот же день примет ярославский «Локомотив».

25.09.2017 16:30 Зрители 7738 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 1:4 СКА
(0:2, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
Евгений Корешков Олег Знарок
Вратари
Хенрик Карлссон 40:00 (С. Кудрявцев 40:00) Игорь Шестеркин
1-й период
Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук) 00:58
Сергей Калинин (С. Широков) 05:12
06:10 Линден Вей
Александр Дергачев 15:30
18:42 Дмитрий Гурков
19:46 Максим Семенов
19:46 Максим Семенов
2-й период
Патрик Херсли (С. Широков, Д. Хафизуллин) 22:32
Александр Барабанов (И. Ковальчук) 37:32
Патрик Херсли 38:53
3-й период
41:13 Кирилл Полохов (А. Сагадеев, А. Лихотников)
Динар Хафизуллин 42:05
48:45 Владислав Никулин
Владислав Гавриков 48:45
50:26
Патрик Херсли 55:57
57:08 Никита Михайлис
Статистика
12 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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