СКА победил на выезде «Барыс», выиграв 15-й матч подряд
МОСКВА, 25 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты санкт-петербургского СКА на выезде обыграли астанинский «Барыс» и по-прежнему идут без поражений в текущем чемпионате КХЛ.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Астане, завершилась победой СКА со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Дубль в составе армейцев сделал Сергей Калинин (1-я и 6-я минуты), по одной шайбе забросили Патрик Херсли (23) и Александр Барабанов (38). У «Барыса» отличился Кирилл Полохов (42).
СКА одержал 15-ю победу подряд и может продлить свою серию 27 сентября в выездном матче против новосибирской «Сибири». «Барыс» в этот же день примет ярославский «Локомотив».
Главные тренеры
|Евгений Корешков
|Олег Знарок
Вратари
|Хенрик Карлссон 40:00 (С. Кудрявцев 40:00)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Сергей Калинин (В. Войнов, И. Ковальчук)
|00:58
|Сергей Калинин (С. Широков)
|05:12
|06:10
|Линден Вей
|Александр Дергачев
|15:30
|18:42
|Дмитрий Гурков
|19:46
|Максим Семенов
|19:46
|Максим Семенов
|2-й период
|Патрик Херсли (С. Широков, Д. Хафизуллин)
|22:32
|Александр Барабанов (И. Ковальчук)
|37:32
|Патрик Херсли
|38:53
|3-й период
|41:13
|Кирилл Полохов (А. Сагадеев, А. Лихотников)
|Динар Хафизуллин
|42:05
|48:45
|Владислав Никулин
|Владислав Гавриков
|48:45
|50:26
|Патрик Херсли
|55:57
|57:08
|Никита Михайлис
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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