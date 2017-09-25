СКА победил на выезде «Барыс», выиграв 15-й матч подряд

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Встреча, прошедшая в понедельник в Астане, завершилась победой СКА со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1). Дубль в составе армейцев сделал Сергей Калинин (1-я и 6-я минуты), по одной шайбе забросили Патрик Херсли (23) и Александр Барабанов (38). У «Барыса» отличился Кирилл Полохов (42).

СКА одержал 15-ю победу подряд и может продлить свою серию 27 сентября в выездном матче против новосибирской «Сибири». «Барыс» в этот же день примет ярославский «Локомотив».