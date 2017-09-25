Шайба Комарова принесла московскому «Динамо» победу над «Авангардом»

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Встреча, прошедшая в Омске в понедельник, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Единственную шайбу забросил на 42-й минуте Никита Комаров. Вратарь москвичей Александр Ерёменко записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем чемпионате.