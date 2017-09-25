Шайба Комарова принесла московскому «Динамо» победу над «Авангардом»
МОСКВА, 25 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты московского «Динамо» на выезде обыграли омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в Омске в понедельник, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Единственную шайбу забросил на 42-й минуте Никита Комаров. Вратарь москвичей Александр Ерёменко записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем чемпионате.
Следующий матч динамовцы проведут 27 сентября на выезде против «Югры» из
Вратари
|1-й период
|Артюхин Е.
|02:22
|Еременко А.
|11:40
|2-й период
|Волков Арт.
|28:21
|3-й период
|Комаров Н. (Алексеев А.)
|41:25
|Вишневский Д.
|45:48
|49:09
|Меньшиков В.
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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