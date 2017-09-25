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25 сентября 2017, 19:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шайба Комарова принесла московскому «Динамо» победу над «Авангардом»

МОСКВА, 25 сен — Р-Спорт. Хоккеисты московского «Динамо» на выезде обыграли омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Омске в понедельник, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Единственную шайбу забросил на 42-й минуте Никита Комаров. Вратарь москвичей Александр Ерёменко записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем чемпионате.

Следующий матч динамовцы проведут 27 сентября на выезде против «Югры» из Ханты-Мансийска, «Авангард» в этот же день примет минское «Динамо».

25.09.2017 16:00 Регулярный чемпионат
Авангард 0:1 ХК Динамо
(0:0, 0:0, 0:1)
Вратари
1-й период
Артюхин Е. 02:22
Еременко А. 11:40
2-й период
Волков Арт. 28:21
3-й период
Комаров Н. (Алексеев А.) 41:25
Вишневский Д. 45:48
49:09 Меньшиков В.
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо М
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