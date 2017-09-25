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25 сентября 2017, 19:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сибирь» в овертайме нанесла поражение «Локомотиву»

МОСКВА, 25 сен — Р-Спорт. Хоккеисты новосибирской «Сибири» на своем льду в овертайме нанесли поражение ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в понедельник в Новосибирске, завершилась победой «Сибири» со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). В основное время в составе хозяев дубль сделал Андрей Сигарёв (36-я и 59-я минуты), еще одну шайбу забросил Александр Шаров (57). У «Локомотива» дважды отличился Брэндон Козун (26, 55), одну шайбу с передачи Козуна забросил Стаффан Кронвалль (46).

Победу «Сибири» принес Патрик Закриссон, поразивший ворота Александра Судницина на третьей минуте овертайма.

Следующий матч новосибирцы проведут дома 27 сентября против санкт-петербургского СКА, «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде против астанинского «Барыса».

25.09.2017 15:30 Зрители 7112 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 4:3 ОТ Локомотив
(0:0, 1:1, 2:2)
Главные тренеры
Павел Зубов Алексей Кудашов
Вратари
Александр Салак 58:40 (А. Салак 58:47) Александр Судницин
2-й период
21:27 Сергей Барбашев
Брэндон Козун (С. Кронвалль) 25:47
Максим Тальбо 35:22
35:48 Андрей Сигарев (И. Верещагин, П. Закриссон)
39:31 Максим Игнатович
Павел Коледов 39:31
3-й период
Егор Аверин 41:14
Стаффан Кронвалль (Я. Накладал, Б. Козун) 45:55
53:51 Андрей Сигарев
Брэндон Козун (Я. Накладал) 54:30
56:35 Александр Шаров (Й. Энлунд, М. Игнатович)
58:47 Андрей Сигарев (А. Бергстрем, П. Закриссон)
Овертайм
Брэндон Козун 60:48
62:39 Патрик Закриссон (И. Верещагин, А. Бергстрем)
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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