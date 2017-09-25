«Сибирь» в овертайме нанесла поражение «Локомотиву»

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Встреча, прошедшая в понедельник в Новосибирске, завершилась победой «Сибири» со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0). В основное время в составе хозяев дубль сделал Андрей Сигарёв (36-я и 59-я минуты), еще одну шайбу забросил Александр Шаров (57). У «Локомотива» дважды отличился Брэндон Козун (26, 55), одну шайбу с передачи Козуна забросил Стаффан Кронвалль (46).

Победу «Сибири» принес Патрик Закриссон, поразивший ворота Александра Судницина на третьей минуте овертайма.