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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31118399/
25 сентября 2017, 16:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ерёменко сыграет в воротах «Динамо» в матче с «Авангардом»

«Авангард» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Омске.

Авангард и московское Динамо определились с составами на матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> который пройдёт в Омске. Увеличить
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Начало встречи — в 16:00 мск. В ворота московской команды вернулся Александр Ерёменко, который не играл в двух предыдущих матчах.

«Авангард»
Фурх (Шилин);
Медведев — Меньшиков, Кугрышев — Стась — Лемтюгов;
Анелёв — Лисов, Кошелев — Пьянов — Михеев;
Густафссон — Мартынов, Петерссон — Семёнов — Эверберг;
Березин, Жукенов — Фищенко — Пережогин, Манукян.

«Динамо»
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Карсумс — Терещенко — Тарасов;
Вишневский — Хиетанен, Салминен — Бойд — Подшендялов;
Соловьёв — Кутейкин, Комаров — Казионов — Алексеев;
Рылов — Зайцев, Игумнов — Яковлев — Артюхин.

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