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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31115640/
25 сентября 2017, 13:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ежов из «Нефтехимика» признан лучшим вратарем недели в КХЛ

ТАСС, 25 сентября. Игрок нижнекамского «Нефтехимика» Илья Ежов назван лучшим голкипером прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ежов не пропустил ни одной шайбы в двух матчах, его «сухая» серия составляет 162 минуты 30 секунд. Лучшим защитником назван игрок петербургского СКА Патрик Херсли, забросивший две шайбы и сделавший три результативные передачи в двух матчах, обе игры он завершил с положительным показателем полезности. Лучшим новичком признан нападающий СКА Михаил Мальцев, отметивший голевой передачей в матче против «Югры».

Лучшим нападающим признан игрок казанского «Ак Барса» Иржи Секач, который вместе с командой одержал три победы в четырех матчах. Нападающий забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. На счету чешского нападающего хет-трик в матче с рижским «Динамо» и дубль в игре с братиславским «Слованом».

Нефтехимик
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