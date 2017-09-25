Ежов из «Нефтехимика» признан лучшим вратарем недели в КХЛ
ТАСС, 25 сентября. Игрок нижнекамского «Нефтехимика» Илья Ежов назван лучшим голкипером прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
Ежов не пропустил ни одной шайбы в двух матчах, его «сухая» серия составляет 162 минуты 30 секунд. Лучшим защитником назван игрок петербургского СКА Патрик Херсли, забросивший две шайбы и сделавший три результативные передачи в двух матчах, обе игры он завершил с положительным показателем полезности. Лучшим новичком признан нападающий СКА Михаил Мальцев, отметивший голевой передачей в матче против «Югры».
Лучшим нападающим признан игрок казанского «Ак Барса» Иржи Секач, который вместе с командой одержал три победы в четырех матчах. Нападающий забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи. На счету чешского нападающего
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