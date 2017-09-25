Разин возвращается в КХЛ. Но куда?

Победа «Автомобилиста» над «Салаватом Юлаевым» была очень красивой. Вы посмотрите на клуб из Екатеринбурга по-новому. Я прекрасно помню, как менялось мое мнение о команде на протяжении этого сезона. Летом оттуда приходили плохие новости, мол, Владимир Крикунов бушует, вернул утренние зарядки (кому интересно просыпаться в 7 утра перед двумя тренировками), а игроки этого не понимают. На турнире в Нижнем Новгороде в глаза бросались кроссы по асфальту и общая заминка, хотя все старались следить за собой в индивидуальном порядке. На этом турнире, а также позже в Омске вдруг выяснилось, что у Владимира Крикунова есть понимание, как нужно действовать, и он находился в поиске идеальных сочетаний. Сезон начался блестяще, а воскресная победа еще раз показала, что «Автомобилист» может считаться тайным фаворитом. При этом обратите внимание, что тройка легионеров еще не вышла на свой уровень и вообще там не все так однозначно. Когда-нибудь у Крикунова лопнет терпение и он попрощается с Дуайтом Кингом, который не делает то, что нужно. И в клубе спокойно уберут игрока, выплатят все положенное и пригласят нового. Но пока хватает Якуба Коваржа, отлаженной обороны и хлестких атак. Это надо умудриться не позволить «Салавату Юлаеву» забить.

ЖЕРДЕВ КАК СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

В рижском «Динамо» продолжают выходить из положения, но делают это весьма странно. Напомним, что там убрали помощников Сандиса Озолиньша, но теперь на тренерском мостике будет Гиртс Анкипанс, который вообще должен работать генеральным менеджером, а эта ставка не допускает совмещений. Первое плохое решение — приглашение Николая Жердева. Перед вами вся Европа, Северная Америка, вы не ограничены количеством легионеров, но приглашаете хоккеиста, который не подошел даже «Нефтехимику». И до поездки в Нижнекамск не был нужен никому в КХЛ. Кроме того, клуб в понедельник должен расстаться с двумя легионерами. Сначала я пытался узнать, с какими, а потом бросил. Да какая разница? Там всех можно выгонять безболезненно. Хуже все равно не сделать.

ЩЕРБАК ОТПРАВЛЕН В ФАРМ-КЛУБ

Нападающий Никита Щербак снова переведен в фарм-клуб «Монреаля» и это лишний раз нам напоминает о том, как же все-таки зависит судьба игрока от тренера. В прошлом сезоне Щербак мог стать игроком основного состава, но смена рулевого все быстро изменила. Он не хоккеист Клода Жюльена, тот даже не понимает, зачем «Монреаль» так высоко выбрал русского и шансов у него не будет. Никите дали сыграть в предсезонном матче, громко объявили, что это последний шанс показать себя, но использовали в третьем звене, не дав показать свои сильные качества. Теперь он будет в «Лавале» и единственный плюс, что фарм-клуб «Канадиенс» переехал поближе. Но шансы на то, что Щербака будут поднимать в первую команду невероятно малы. Никите надо бы задуматься об обмене.

РАЗИНУ ИЩУТ КЛУБ