Китаров: Игроки «Динамо» скованны в завершении, не могут нанести решающий бросок
Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).
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Видимо, что-то случилось...
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«Вновь всё упирается в то, как мы реализуем моменты.
Уже столько эмоций пропустил через себя за эти 300 поединков, что о первом остались смутные воспоминания. Если бы я знал вчера, что матч юбилейный? Никак бы это не повлияло. Мы — профессионалы, хоккей — это наша работа и любимое занятие. Поэтому мы выходим на лёд и отдаёмся игре полностью, неважно, какой это по счёту поединок. Дополнительной мотивации не требуется, иногда она даже мешает, — цитирует игрока официальный сайт минского «Динамо».
|23.09.2017 13:30
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|Регулярный чемпионат
|ЛДС "Сибирь"
|Павел Зубов
|Горди Дуайер
|Александр Салак
|Юнас Энрот
|1-й период
|09:28
|Иван Верещагин
|Джек Скилле
|09:28
|14:03
|Кирилл Воробьев
|2-й период
|21:28
|Владислав Наумов (В. Основин, С. Санников)
|27:23
|Николай Демидов
|Джек Скилле
|27:23
|Джек Скилле
|27:23
|Илья Шинкевич
|28:09
|28:26
|Патрик Закриссон (И. Верещагин, А. Сигарев)
|30:45
|Александр Макаров
|34:44
|Максим Игнатович
|3-й период
|Андрей Степанов (К. Хенкель, Д. Коробов)
|58:35
|13
|Штрафное время
|11
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
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|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
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