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25 сентября 2017, 0:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Китаров: Игроки «Динамо» скованны в завершении, не могут нанести решающий бросок

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).

Нападающий минского Динамо Александр <span class=error>Китаров</span> прокомментировал поражение от Сибири (1:2). Увеличить
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«Вновь всё упирается в то, как мы реализуем моменты. Чуть-чуть мы скованны в завершении, не можем нанести решающий бросок. В итоге не хватает уверенности, и если мы пропускаем первыми, то потом нам трудно отыграться.

Уже столько эмоций пропустил через себя за эти 300 поединков, что о первом остались смутные воспоминания. Если бы я знал вчера, что матч юбилейный? Никак бы это не повлияло. Мы — профессионалы, хоккей — это наша работа и любимое занятие. Поэтому мы выходим на лёд и отдаёмся игре полностью, неважно, какой это по счёту поединок. Дополнительной мотивации не требуется, иногда она даже мешает, — цитирует игрока официальный сайт минского «Динамо».

23.09.2017 13:30 Зрители 7420 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 2:1 Динамо Мн
(0:0, 2:0, 0:1)
Главные тренеры
Павел Зубов Горди Дуайер
Вратари
Александр Салак Юнас Энрот
1-й период
09:28 Иван Верещагин
Джек Скилле 09:28
14:03 Кирилл Воробьев
2-й период
21:28 Владислав Наумов (В. Основин, С. Санников)
27:23 Николай Демидов
Джек Скилле 27:23
Джек Скилле 27:23
Илья Шинкевич 28:09
28:26 Патрик Закриссон (И. Верещагин, А. Сигарев)
30:45 Александр Макаров
34:44 Максим Игнатович
3-й период
Андрей Степанов (К. Хенкель, Д. Коробов) 58:35
Статистика
13 Штрафное время 11
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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