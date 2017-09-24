Хоккеисты «Нефтехимика» обыграли «Ладу» в матче КХЛ

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Встреча в Тольятти завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу гостей. У нижнекамского клуба отличились Чед Рау (4-я минута) и Андрей Нестрашил (18). У «Лады» шайбу забросил Ефим Гуркин (54).

Команды уже встречались в этом сезоне, 29 августа в Нижнекамске «Лада» одержала победу со счетом 3:1.

В следующем матче «Лада» 26 сентября встретится дома с ХК «Сочи», а «Нефтехимик» в этот же день сыграет против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.