Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31109143/
24 сентября 2017, 18:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Нефтехимика» обыграли «Ладу» в матче КХЛ

ТОЛЬЯТТИ, 24 сен — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» обыграли тольяттинскую «Ладу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты нижнекамского <span class=error>Нефтехимика</span> обыграли тольяттинскую Ладу в выездном матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу гостей. У нижнекамского клуба отличились Чед Рау (4-я минута) и Андрей Нестрашил (18). У «Лады» шайбу забросил Ефим Гуркин (54).

Команды уже встречались в этом сезоне, 29 августа в Нижнекамске «Лада» одержала победу со счетом 3:1.

В следующем матче «Лада» 26 сентября встретится дома с ХК «Сочи», а «Нефтехимик» в этот же день сыграет против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.

24.09.2017 16:00 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 1:2 Нефтехимик
(0:2, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Артис Аболс Андрей Назаров
Вратари
Александр Лазушин 58:48 (А. Лазушин 59:32-59:40) Андрей Макаров
1-й период
01:48 Ефим Гуркин
Чад Рау (Д. Секстон, Р. Ганзл) 03:22
Андрей Нестрашил (А. Авцин, П. Порядин) 17:16
18:36 Дмитрий Костромитин
2-й период
28:51 Рафаэль Ахметов
Павел Куликов 37:15
3-й период
53:12 Ефим Гуркин (А. Мастрюков)
Статистика
14 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Лада
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Назаров заявил, что даже на 11-й год работы тренером не знает секрета побед в хоккее

Назаров заявил, что даже на 11-й год работы тренером не знает секрета побед в хоккее

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. Рулевой нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик» Андрей Назаров заявил, что работает главным тренером 11-й сезон, но при этом по-прежнему не знает, за счет чего его команды добиваются успеха.
Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства