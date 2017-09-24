Хоккеисты «Нефтехимика» обыграли «Ладу» в матче КХЛ
ТОЛЬЯТТИ, 24 сен —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» обыграли тольяттинскую «Ладу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча в Тольятти завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу гостей. У нижнекамского клуба отличились Чед Рау (4-я минута) и Андрей Нестрашил (18). У «Лады» шайбу забросил Ефим Гуркин (54).
Команды уже встречались в этом сезоне, 29 августа в Нижнекамске «Лада» одержала победу со счетом 3:1.
В следующем матче «Лада» 26 сентября встретится дома с ХК «Сочи», а «Нефтехимик» в этот же день сыграет против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.
|24.09.2017 16:00
|Регулярный чемпионат
|ЛК "Лада Арена"
|Лада
|1:2
|Нефтехимик
|(0:2, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Андрей Назаров
Вратари
|Александр Лазушин 58:48 (А. Лазушин 59:32-59:40)
|Андрей Макаров
|1-й период
|01:48
|Ефим Гуркин
|Чад Рау (Д. Секстон, Р. Ганзл)
|03:22
|Андрей Нестрашил (А. Авцин, П. Порядин)
|17:16
|18:36
|Дмитрий Костромитин
|2-й период
|28:51
|Рафаэль Ахметов
|Павел Куликов
|37:15
|3-й период
|53:12
|Ефим Гуркин (А. Мастрюков)
Статистика
|14
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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