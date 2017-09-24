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24 сентября 2017, 18:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Автомобилист» дома победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Екатеринбургский Автомобилист обыграл уфимский <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Алексей Василевский (42-я минута), Евгений Чесалин (46), Александр Кучерявенко (52) и Тэйлор Бек (58). Голкипер хозяев Якуб Коварж сыграл второй «сухой» матч в сезоне, отразив 27 бросков.

«Автомобилист» в следующем матче 26 сентября примет нижнекамский «Нефтехимик», в этот же день «Салават Юлаев» на выезде сыграет с челябинским «Трактором».

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