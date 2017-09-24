«Металлург» победил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

После таких поражений сложно найти в себе силы, чтобы что-то сказать. «Магнитка» героически билась, спаслась, но тут же была повержена. Настроение — ниже фарватера. Но Никита Пивцакин находит в себе силы пообщаться с журналистами — честь ему и хвала. А ведь именно Пивцакин повел за собой команду, по сути, в одиночку организовал первый гол и заложил фундамент камбэка!