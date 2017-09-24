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24 сентября 2017, 18:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Металлург» победил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сочи» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:4. Увеличить
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В составе «Сочи» отличились Вадим Хомицкий (27-я минута), Павел Падакин (31), Никита Щитов (35), Эрик О’Дилл (50). У «Металлурга» шайбы забросили Ян Коварж (12, 58), Сергей Терещенко (17), Евгений Тимкин (25, 36), Никита Пивцакин (54).

«Металлург» занимает восьмое место в Восточной конференции с 22 очками, «Сочи» идет четвертым на Западе с 23 баллами.

В следующем матче 26 сентября «Металлург» примет казанский «Ак Барс», «Сочи» сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой».

В другом матче екатеринбургский «Автомобилист» дома победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:0.

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