«Трактор» победил «Ак Барс» в ОТ и прервал четырёхматчевую серию поражений
«Трактор» на своём льду оказался сильнее «Ак Барса».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Челябинцы прервали свою серию поражений на отметке в четыре матча кряду. В 14 матчах сезона команда одержала пять побед. Казанцы, в свою очередь, прервали свою серию побед на отметке в четыре матча подряд. В 13 матчах сезона команда одержала 9 побед.
На 13-й минуте встречи Рикард Йюнге вывел челябинцев вперёд. На 24-й минуте встречи Пол Щехура удвоил счёт. В начале третьего периода, в течение менее чем одной минуты, казанцы сравняли счёт стараниями Владимира Ткачёва и Антона Глинкина. Встреча перетекла в овертайм, в котором победу челябинцам принёс Александр Рыбаков.
|24.09.2017 14:30
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Василий Демченко
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Роман Абросимов
|11:30
|12:33
|Рихард Гюнге (П. Щехура, Н. Бэйлен)
|17:02
|Кирилл Кольцов
|2-й период
|Дмитрий Архипов
|22:51
|23:21
|Пол Щехура (Р. Гюнге, И. Полыгалов)
|Михаил Сидоров
|25:01
|37:06
|Александр Шаров
|3-й период
|Владимир Ткачев (В. Токранов, Р. Клинкхаммер)
|41:18
|Антон Глинкин
|42:03
|Альберт Яруллин
|54:20
|Овертайм
|60:56
|Александр Рыбаков (М. Якуценя)
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter