«Трактор» победил «Ак Барс» в ОТ и прервал четырёхматчевую серию поражений

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Челябинцы прервали свою серию поражений на отметке в четыре матча кряду. В 14 матчах сезона команда одержала пять побед. Казанцы, в свою очередь, прервали свою серию побед на отметке в четыре матча подряд. В 13 матчах сезона команда одержала 9 побед.

На 13-й минуте встречи Рикард Йюнге вывел челябинцев вперёд. На 24-й минуте встречи Пол Щехура удвоил счёт. В начале третьего периода, в течение менее чем одной минуты, казанцы сравняли счёт стараниями Владимира Ткачёва и Антона Глинкина. Встреча перетекла в овертайм, в котором победу челябинцам принёс Александр Рыбаков.