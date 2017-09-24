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24 сентября 2017, 17:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Трактор» победил «Ак Барс» в ОТ и прервал четырёхматчевую серию поражений

«Трактор» на своём льду оказался сильнее «Ак Барса».

Трактор на своём льду оказался сильнее Ак Барса. Увеличить
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Челябинцы прервали свою серию поражений на отметке в четыре матча кряду. В 14 матчах сезона команда одержала пять побед. Казанцы, в свою очередь, прервали свою серию побед на отметке в четыре матча подряд. В 13 матчах сезона команда одержала 9 побед.

На 13-й минуте встречи Рикард Йюнге вывел челябинцев вперёд. На 24-й минуте встречи Пол Щехура удвоил счёт. В начале третьего периода, в течение менее чем одной минуты, казанцы сравняли счёт стараниями Владимира Ткачёва и Антона Глинкина. Встреча перетекла в овертайм, в котором победу челябинцам принёс Александр Рыбаков.

24.09.2017 14:30 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 3:2 ОТ Ак Барс
(1:0, 1:0, 0:2)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Василий Демченко Эмиль Гарипов
1-й период
Роман Абросимов 11:30
12:33 Рихард Гюнге (П. Щехура, Н. Бэйлен)
17:02 Кирилл Кольцов
2-й период
Дмитрий Архипов 22:51
23:21 Пол Щехура (Р. Гюнге, И. Полыгалов)
Михаил Сидоров 25:01
37:06 Александр Шаров
3-й период
Владимир Ткачев (В. Токранов, Р. Клинкхаммер) 41:18
Антон Глинкин 42:03
Альберт Яруллин 54:20
Овертайм
60:56 Александр Рыбаков (М. Якуценя)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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