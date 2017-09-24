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24 сентября 2017, 16:46 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Жердев перейдет в рижское «Динамо», два легионера покинут латвийский клуб

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Жердев в ближайшее время подпишет контракт с рижским «Динамо».

Как стало известно СЭ нападающий Николай <span class=error>Жердев</span> в ближайшее время подпишет контракт с рижским Динамо. Увеличить
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Напомним, что последним клубом российского форварда был «Нефтехимик». Также, по нашим данным, латвийская команда планирует расторгнуть соглашения с двумя легионерами, выступающими за «Динамо», — их имена пока неизвестны. (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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