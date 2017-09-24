Жердев перейдет в рижское «Динамо», два легионера покинут латвийский клуб

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Напомним, что последним клубом российского форварда был «Нефтехимик». Также, по нашим данным, латвийская команда планирует расторгнуть соглашения с двумя легионерами, выступающими за «Динамо», — их имена пока неизвестны. (Алексей ШЕВЧЕНКО).