Жердев перейдет в рижское «Динамо», два легионера покинут латвийский клуб
Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Жердев в ближайшее время подпишет контракт с рижским «Динамо».
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Напомним, что последним клубом российского форварда был «Нефтехимик». Также, по нашим данным, латвийская команда планирует расторгнуть соглашения с двумя легионерами, выступающими за «Динамо», — их имена пока неизвестны. (Алексей ШЕВЧЕНКО).
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