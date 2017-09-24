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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31106438/
24 сентября 2017, 11:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Кинэн: НХЛ не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов КХЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер китайского клуба КХЛ «Куньлунь» канадец Майк Кинэн.

Ранее клубы НХЛ «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» приняли участие в двух выставочных предсезонных матчах в Шанхае и Пекине.

«Приезд команд НХЛ, безусловно, повлияет на развитие вида спорта в Китае. Как минимум “Лос Анджелес” и “Ванкувер” раскроют игру по-новому для китайских зрителей», — считает Кинэн.

«Сомневаюсь, что в подобных матчах может принять участие команда из КХЛ , — продолжил собеседник ТАСС. — НХЛ это неинтересно. И без разницы, будет ли представлять КХЛ “Куньлунь” или СКА».

НХЛ ежегодно проводит выставочные игры с участие клубов лиги в Европе. В этом году команды НХЛ впервые провели предсезонные матчи в Китае.

Куньлунь
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