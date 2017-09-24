Кинэн: НХЛ не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов КХЛ

Ранее клубы НХЛ «Лос-Анджелес» и «Ванкувер» приняли участие в двух выставочных предсезонных матчах в Шанхае и Пекине.

«Приезд команд НХЛ, безусловно, повлияет на развитие вида спорта в Китае. Как минимум “Лос Анджелес” и “Ванкувер” раскроют игру по-новому для китайских зрителей», — считает Кинэн.

«Сомневаюсь, что в подобных матчах может принять участие команда из КХЛ , — продолжил собеседник ТАСС. — НХЛ это неинтересно. И без разницы, будет ли представлять КХЛ “Куньлунь” или СКА».

НХЛ ежегодно проводит выставочные игры с участие клубов лиги в Европе. В этом году команды НХЛ впервые провели предсезонные матчи в Китае.