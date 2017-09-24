ХК «Адмирал» уступил «Северстали» на выезде с разрывом в одно очко
Результат игры главный тренер «моряков» назвал закономерным.
Владивосток, 24 сентября, PrimaMedia.
Очередное поражение потерпел приморский хоккейный клуб «Адмирал», уступив в Череповце «Северстали», игра завершилась счетом 2:3 в пользу хозяев. Главный тренер «моряков» Александр Андриевский назвал такой исход встречи закономерным, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Игра состоялась 23 сентября в «Ледовом дворце» Череповца вместимостью 3358 зрителей. Александр Андриевский на
«Хорошо начали игру, и это нас порадовало после обидного поражения в Москве. Но, к сожалению, провалили второй период, “Северсталь” полностью нас переиграла.
Голы:
0:1 Махановский (Бартулис, Бутузов, 04:42).
0:2 Казаков (Жафяров, 14:48).
1:2 Чернов (Кагарлицкий, 38:05).
2:2 Кагарлицкий (39:58).
3:2 Трубачев — решающий буллит.
Броски: 29 (6+11+11+1) — 29 (10+8+7+4).
Вбрасывания: 35 (12+12+10+1) — 32 (11+10+8+3).
Блокированные броски: 12 (4+0+5+3) — 12 (3+5+4+0).
Силовые приемы: 23 (7+9+7+0) — 13 (4+5+4+0).
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