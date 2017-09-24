Хоккеисты «Амура» проиграли в овертайме «Торпедо»

В первом матче очередного гостевого турне хоккеисты «Амура» в Нижнем Новгороде уступили торпедовцам — 0:1. Судьбу матча решила шайба, которую хозяева забросили за 18 секунд до конца овертайма, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В первом периоде волжане имели огромное территориальное и игровое преимущество. Гости четыре раза нарушали правила, но у хозяев совершенно не клеилась игра в большинстве.



Затем уже хабаровчане заставляли «Торпедо» обороняться. Команда Андрея Мартемьянова ударно провела вторую двадцатиминутку, но пробить вратаря нижегородцев не удалось. Причем у дальневосточников был шанс в большинстве.



В третьем периоде никому из команды отличиться не удалось. Встреча перетекла в овертайм, где хозяева выстояли втроем против четверых соперников, а затем забили. Победу нижегородцам принес Каспарс Даугавиньш.

— Тяжёлый выдался матч, — сказал Андрей Мартьемьянов. — Знали, что соперник будет много играть в атаке, готовились к этому. Благодарен команде за самоотдачу, во многих моментах играли очень правильно и самоотверженно. Было много черновой работы. Надо, конечно, реализовывать те немногочисленные моменты, которые мы создали. Соперник оказался мастеровитее и удачливее в концовке. В активе «Амура» 12 очков и 11-е место в конференции «Восток». 25 сентября хабаровчане сыграют в Москве со спартаковцами, которые в этом туре уверенно одолели «Куньлунь Ред Стар» — 6:2.