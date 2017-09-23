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23 сентября 2017, 20:41 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ржига: Сердце «Слована» сейчас не бьется, в команде нет ни одного лидера

ПОДОЛЬСК, 23 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Сердце «Слована» не бьется, в составе команды нет ни одного лидера, заявил главный тренер хоккейного клуба из Братиславы Милош Ржига.

Сердце Слована не бьется в составе команды нет ни одного лидера заявил главный тренер хоккейного клуба из Братиславы Милош Ржига. Увеличить
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«Слован» в субботу со счетом 0:4 проиграл «Витязю» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. «Слован», занимающий 12-е место в Западной конференции, проиграл семь из восьми последних матчей.

«Витязь» заслуженно победил, а нам надо работать. Ребята должны отдавать свою жизнь за победу, а мы не готовы этого делать пока. Все соперники выглядят жестче нас, показывают больше желания. Нет ни одного лидера в команде, все смотрят друг на друга. Лукаш Кашпар? Он не лидер, и никогда им не был. Это неплохая команда, но сердце у нее сейчас не бьется. Ребятам нужно между собой поговорить, — сказал Ржига журналистам.

23.09.2017 17:00 Зрители 4369 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 4:0 Слован
(0:0, 2:0, 2:0)
Главные тренеры
Валерий Белов Милош Ржига
Вратари
Михаил Бирюков Марек Мазанец
1-й период
01:25 Евгений Катичев
2-й период
22:05 Иван I Петраков (Н. Выглазов, Е. Манкинен)
22:26 Александр Кулагин (А. Ворошило)
32:04 Егор Воронков
39:48 Игорь Головков
Андрей Штясны 39:48
3-й период
41:31 Никита Выглазов (А. Швец-Роговой)
51:16 Александр Кулагин (И. Петраков)
Патрик Бачик 54:36
Ян Бухтеле 59:40
Статистика
6 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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