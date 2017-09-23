Ржига: Сердце «Слована» сейчас не бьется, в команде нет ни одного лидера

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«Слован» в субботу со счетом 0:4 проиграл «Витязю» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. «Слован», занимающий 12-е место в Западной конференции, проиграл семь из восьми последних матчей.

«Витязь» заслуженно победил, а нам надо работать. Ребята должны отдавать свою жизнь за победу, а мы не готовы этого делать пока. Все соперники выглядят жестче нас, показывают больше желания. Нет ни одного лидера в команде, все смотрят друг на друга. Лукаш Кашпар? Он не лидер, и никогда им не был. Это неплохая команда, но сердце у нее сейчас не бьется. Ребятам нужно между собой поговорить, — сказал Ржига журналистам.