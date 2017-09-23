Рижский ХК «Динамо» уволил тренеров Лавиньша и Ниживия и назначил Анкипанса
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Рижское «Динамо» расторгло контракты с помощниками главного тренера хоккейного клуба Родриго Лавиньшем и Александром Ниживием и назначило Гиртса Анкипанса на пост ассистента Сандиса Озолиньша, сообщается на официальном сайте команды.
Такое решение принято на заседании совета директоров клуба, который заслушал отчет главного тренера Озолиньша и Анкипанса, также занимающего пост генерального менеджера рижан.
«Динамо» потерпело 12 поражений в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ и с 5 очками занимает последнее место в общей турнирной таблице.
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