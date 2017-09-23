Рижский ХК «Динамо» уволил тренеров Лавиньша и Ниживия и назначил Анкипанса

Такое решение принято на заседании совета директоров клуба, который заслушал отчет главного тренера Озолиньша и Анкипанса, также занимающего пост генерального менеджера рижан.

«Динамо» потерпело 12 поражений в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ и с 5 очками занимает последнее место в общей турнирной таблице.