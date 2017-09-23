Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31104320/
23 сентября 2017, 20:34 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Рижский ХК «Динамо» уволил тренеров Лавиньша и Ниживия и назначил Анкипанса

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Рижское «Динамо» расторгло контракты с помощниками главного тренера хоккейного клуба Родриго Лавиньшем и Александром Ниживием и назначило Гиртса Анкипанса на пост ассистента Сандиса Озолиньша, сообщается на официальном сайте команды.

Такое решение принято на заседании совета директоров клуба, который заслушал отчет главного тренера Озолиньша и Анкипанса, также занимающего пост генерального менеджера рижан.

«Динамо» потерпело 12 поражений в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ и с 5 очками занимает последнее место в общей турнирной таблице.

Динамо Р
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства