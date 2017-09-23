Захаркин: Поражение от СКА было последней каплей, которая должна возродить «Югру»
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Поражение от санкт-петербургского СКА было последней каплей, которая должна возродить «Югру», заявил главный тренер ханты-мансийского хоккейного клуба Игорь Захаркин.
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«Этот матч — показатель всего того, что происходит с нами в этом месяце. Мы как будто неплохо играем, но проигрываем, и проигрываем много. Я думаю, что этот период должен закончиться. Сейчас нам удалось стабилизировать состав. У нас появляется определенный рисунок, который четко прослеживается в играх с такими сложными соперниками. Нам отступать некуда, и я думаю, что это была последняя капля, которая должна возродить «Югру», — сказал Захаркин, которого цитирует официальный сайт клуба из
«Повторюсь, эта игра — показатель того, что с нами происходит. А что с нами происходит? Мы играем “5 на 4” и не забиваем, а соперник нам при том же раскладе забивает. А когда пропускаешь от СКА третий, четвертый и пятый голы, то воздух выходит из команды. Но к чести ребят, я скажу, что они все равно старались. Пусть иногда не успевали, но они сражались, столько, сколько могли и до конца», — добавил Захаркин.
Главный тренер СКА Олег Знарок заявил, что счет не должен вводить в заблуждение. «Тем, кто игру не смотрел, может показаться, что эта победа нам далась легко, так как счет разгромный — 1:9. Игра могла сложиться в другую сторону. Мы делали неоправданные ошибки, особенно в обороне. Просто соперник этим не воспользовался. Повторюсь, все могло сложиться по-другому», — отметил он.
|Игорь Захаркин
|Олег Знарок
|Илья Проскуряков 12:03 (В. Фокин 12:03)
|Игорь Шестеркин 52:14 (А. Мельничук 52:14)
|1-й период
|08:11
|Вячеслав Войнов (И. Ковальчук)
|09:44
|Никита Гусев (С. Плотников, В. Тихонов)
|12:03
|13:03
|Даниил Ильин
|13:03
|Евгений Скачков
|15:46
|Павел Варфоломеев (Д. Ильин)
|2-й период
|Динар Хафизуллин
|26:52
|Михаил Мальцев
|29:26
|31:24
|Максим Пестушко
|Никита Гусев (В. Войнов)
|32:53
|Антон Белов (Д. Хафизуллин, Н. Гусев)
|37:25
|Сергей Широков (П. Херсли, Мих. Мальцев)
|38:35
|3-й период
|Вячеслав Войнов
|40:05
|Сергей Широков (П. Херсли, С. Калинин)
|48:41
|50:07
|Павел Варфоломеев
|Патрик Херсли (С. Широков, Ант. Белов)
|50:31
|Александр Дергачев (Е. Кетов)
|52:14
|53:10
|Иван Лекомцев
|Илья Каблуков (Д. Рундблад, А. Дергачев)
|56:38
|58:51
|Андрей Анкудинов
|Вячеслав Войнов
|58:51
|14
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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