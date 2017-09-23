Захаркин: Поражение от СКА было последней каплей, которая должна возродить «Югру»

В субботу в Ханты-Мансийске «Югра» проиграла СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:9, потерпев 6-е поражение подряд.

«Этот матч — показатель всего того, что происходит с нами в этом месяце. Мы как будто неплохо играем, но проигрываем, и проигрываем много. Я думаю, что этот период должен закончиться. Сейчас нам удалось стабилизировать состав. У нас появляется определенный рисунок, который четко прослеживается в играх с такими сложными соперниками. Нам отступать некуда, и я думаю, что это была последняя капля, которая должна возродить «Югру», — сказал Захаркин, которого цитирует официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.

«Повторюсь, эта игра — показатель того, что с нами происходит. А что с нами происходит? Мы играем “5 на 4” и не забиваем, а соперник нам при том же раскладе забивает. А когда пропускаешь от СКА третий, четвертый и пятый голы, то воздух выходит из команды. Но к чести ребят, я скажу, что они все равно старались. Пусть иногда не успевали, но они сражались, столько, сколько могли и до конца», — добавил Захаркин.

Главный тренер СКА Олег Знарок заявил, что счет не должен вводить в заблуждение. «Тем, кто игру не смотрел, может показаться, что эта победа нам далась легко, так как счет разгромный — 1:9. Игра могла сложиться в другую сторону. Мы делали неоправданные ошибки, особенно в обороне. Просто соперник этим не воспользовался. Повторюсь, все могло сложиться по-другому», — отметил он.