Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31104173/
23 сентября 2017, 20:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Захаркин: Поражение от СКА было последней каплей, которая должна возродить «Югру»

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Поражение от санкт-петербургского СКА было последней каплей, которая должна возродить «Югру», заявил главный тренер ханты-мансийского хоккейного клуба Игорь Захаркин.

Поражение от <nobr>санкт-петербургского</nobr> <span class=error>СКА</span> было последней каплей которая должна возродить <span class=error>Югру</span> заявил главный тренер <nobr>ханты-мансийского</nobr> хоккейного клуба Игорь <span class=error>Захаркин</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу в Ханты-Мансийске «Югра» проиграла СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:9, потерпев 6-е поражение подряд.

«Этот матч — показатель всего того, что происходит с нами в этом месяце. Мы как будто неплохо играем, но проигрываем, и проигрываем много. Я думаю, что этот период должен закончиться. Сейчас нам удалось стабилизировать состав. У нас появляется определенный рисунок, который четко прослеживается в играх с такими сложными соперниками. Нам отступать некуда, и я думаю, что это была последняя капля, которая должна возродить «Югру», — сказал Захаркин, которого цитирует официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.

«Повторюсь, эта игра — показатель того, что с нами происходит. А что с нами происходит? Мы играем “5 на 4” и не забиваем, а соперник нам при том же раскладе забивает. А когда пропускаешь от СКА третий, четвертый и пятый голы, то воздух выходит из команды. Но к чести ребят, я скажу, что они все равно старались. Пусть иногда не успевали, но они сражались, столько, сколько могли и до конца», — добавил Захаркин.

Главный тренер СКА Олег Знарок заявил, что счет не должен вводить в заблуждение. «Тем, кто игру не смотрел, может показаться, что эта победа нам далась легко, так как счет разгромный — 1:9. Игра могла сложиться в другую сторону. Мы делали неоправданные ошибки, особенно в обороне. Просто соперник этим не воспользовался. Повторюсь, все могло сложиться по-другому», — отметил он.

23.09.2017 14:30 Зрители 5340 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 1:9 СКА
(1:2, 0:3, 0:4)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Олег Знарок
Вратари
Илья Проскуряков 12:03 (В. Фокин 12:03) Игорь Шестеркин 52:14 (А. Мельничук 52:14)
1-й период
08:11
Вячеслав Войнов (И. Ковальчук) 09:44
Никита Гусев (С. Плотников, В. Тихонов) 12:03
13:03 Даниил Ильин
13:03 Евгений Скачков
15:46 Павел Варфоломеев (Д. Ильин)
2-й период
Динар Хафизуллин 26:52
Михаил Мальцев 29:26
31:24 Максим Пестушко
Никита Гусев (В. Войнов) 32:53
Антон Белов (Д. Хафизуллин, Н. Гусев) 37:25
Сергей Широков (П. Херсли, Мих. Мальцев) 38:35
3-й период
Вячеслав Войнов 40:05
Сергей Широков (П. Херсли, С. Калинин) 48:41
50:07 Павел Варфоломеев
Патрик Херсли (С. Широков, Ант. Белов) 50:31
Александр Дергачев (Е. Кетов) 52:14
53:10 Иван Лекомцев
Илья Каблуков (Д. Рундблад, А. Дергачев) 56:38
58:51 Андрей Анкудинов
Вячеслав Войнов 58:51
Статистика
14 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Югра
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства