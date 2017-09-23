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23 сентября 2017, 20:13 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Торпедо» в овертайме обыграло «Амур» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» в овертайме со счетом 1:0 обыграло хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу в овертайме забросил <span class=error>Каспарс</span> Даугавиньш. Увеличить
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Единственную шайбу в овертайме забросил Каспарс Даугавиньш (65-я минута).

«Торпедо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своем активе 21 очко. Набравший 12 очков «Амур» идет на 11-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Торпедо» на своей площадке примет «Адмирал» из Владивостока. «Амур» в гостях сыграет с московским «Спартаком». Обе встречи состоятся 25 сентября.

В других матчах дня подольский «Витязь» обыграл братиславский «Слован» (4:0), череповецкая «Северсталь» по буллитам победила «Адмирал» (3:2 Б).

23.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 1:0 ОТ Амур
(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Петерис Скудра Андрей Мартемьянов
Вратари
Станислав Галимов Юха Метсола
1-й период
Олег Губин 02:03
Денис Кузьмин 08:11
Игорь Руденков 12:32
Томаш Зогорна 15:30
2-й период
20:19 Егор Дугин
Овертайм
60:00 Юрий Сергиенко
Вячеслав Ушенин 60:00
62:17 Денис Паршин
64:42 Каспарс Даугавиньш (Д. Баранцев, Е. Дугин)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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