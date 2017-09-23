«Торпедо» в овертайме обыграло «Амур» в матче КХЛ
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Нижегородское «Торпедо» в овертайме со счетом 1:0 обыграло хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Единственную шайбу в овертайме забросил Каспарс Даугавиньш (65-я минута).
«Торпедо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своем активе 21 очко. Набравший 12 очков «Амур» идет на 11-м месте в Восточной конференции.
В следующем матче «Торпедо» на своей площадке примет «Адмирал» из Владивостока. «Амур» в гостях сыграет с московским «Спартаком». Обе встречи состоятся 25 сентября.
В других матчах дня подольский «Витязь» обыграл братиславский «Слован» (4:0), череповецкая «Северсталь» по буллитам победила «Адмирал» (3:2 Б).
|23.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|1:0 ОТ
|Амур
|(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
|Петерис Скудра
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Станислав Галимов
|Юха Метсола
|1-й период
|Олег Губин
|02:03
|Денис Кузьмин
|08:11
|Игорь Руденков
|12:32
|Томаш Зогорна
|15:30
|2-й период
|20:19
|Егор Дугин
|Овертайм
|60:00
|Юрий Сергиенко
|Вячеслав Ушенин
|60:00
|62:17
|Денис Паршин
|64:42
|Каспарс Даугавиньш (Д. Баранцев, Е. Дугин)
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
|Главный судья
|Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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