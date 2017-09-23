«Торпедо» в овертайме обыграло «Амур» в матче КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственную шайбу в овертайме забросил Каспарс Даугавиньш (65-я минута).

«Торпедо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своем активе 21 очко. Набравший 12 очков «Амур» идет на 11-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Торпедо» на своей площадке примет «Адмирал» из Владивостока. «Амур» в гостях сыграет с московским «Спартаком». Обе встречи состоятся 25 сентября.

В других матчах дня подольский «Витязь» обыграл братиславский «Слован» (4:0), череповецкая «Северсталь» по буллитам победила «Адмирал» (3:2 Б).