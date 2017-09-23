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23 сентября 2017, 19:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Витязь» в Подольске крупно обыграл «Слован», Бирюков оформил «сухарь»

«Витязь» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 4:0.

Витязь одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> со <span class=error>Слованом</span>. Увеличить
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В первом периоде заброшенных шайб не было, а на старте второй двадцатиминутки Иван Петраков открыл счёт, а уже через 19 секунд Александр Кулагин увеличил преимущество хозяев.

В заключительном отрезке Никита Выглазов забросил третью шайбу «Витязя», а затем Павел Кулагин оформил дубль. Вратарь Михаил Бирюков сыграл на ноль, отразив 28 бросков.

23.09.2017 17:00 Зрители 4369 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 4:0 Слован
(0:0, 2:0, 2:0)
Главные тренеры
Валерий Белов Милош Ржига
Вратари
Михаил Бирюков Марек Мазанец
1-й период
01:25 Евгений Катичев
2-й период
22:07 Иван I Петраков (Е. Манкинен, Н. Выглазов)
22:26 Александр Кулагин (А. Ворошило)
32:04 Егор Воронков
39:48 Игорь Головков
Андрей Штясны 39:48
3-й период
41:31 Никита Выглазов (А. Швец-Роговой)
51:16 Александр Кулагин (И. Петраков)
Патрик Бачик 54:36
Ян Бухтеле 59:40
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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