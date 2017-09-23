«Витязь» в Подольске крупно обыграл «Слован», Бирюков оформил «сухарь»

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В первом периоде заброшенных шайб не было, а на старте второй двадцатиминутки Иван Петраков открыл счёт, а уже через 19 секунд Александр Кулагин увеличил преимущество хозяев.

В заключительном отрезке Никита Выглазов забросил третью шайбу «Витязя», а затем Павел Кулагин оформил дубль. Вратарь Михаил Бирюков сыграл на ноль, отразив 28 бросков.