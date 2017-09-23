«Витязь» в Подольске крупно обыграл «Слован», Бирюков оформил «сухарь»
«Витязь» одержал крупную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 4:0.
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В первом периоде заброшенных шайб не было, а на старте второй двадцатиминутки Иван Петраков открыл счёт, а уже через 19 секунд Александр Кулагин увеличил преимущество хозяев.
В заключительном отрезке Никита Выглазов забросил третью шайбу «Витязя», а затем Павел Кулагин оформил дубль. Вратарь Михаил Бирюков сыграл на ноль, отразив 28 бросков.
|23.09.2017 17:00
|Зрители 4369
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Милош Ржига
Вратари
|Михаил Бирюков
|Марек Мазанец
|1-й период
|01:25
|Евгений Катичев
|2-й период
|22:07
|Иван I Петраков (Е. Манкинен, Н. Выглазов)
|22:26
|Александр Кулагин (А. Ворошило)
|32:04
|Егор Воронков
|39:48
|Игорь Головков
|Андрей Штясны
|39:48
|3-й период
|41:31
|Никита Выглазов (А. Швец-Роговой)
|51:16
|Александр Кулагин (И. Петраков)
|Патрик Бачик
|54:36
|Ян Бухтеле
|59:40
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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