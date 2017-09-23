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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31103707/
23 сентября 2017, 19:03 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Дастин Бойд: Два года назад я решил играть за сборную Казахстана и не жалею об этом

В начале матча «Барыс» — «Динамо» — болельщики тепло приветствовали экс-игрока столичного клуба Дастина Бойда и даже устроили небольшой флеш-моб. Сам центрфорвард «отблагодарил» свою бывшую команду, забив гол в ворота Карлссона.

В беседе с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz центрфорвард прокомментировал матч, а также вопрос контракта, который столичный клуб ему все-таки предлагал.

 — Дастин, тебя назвали лучшим игроком…
— Да, кажется, наверное, я стал лучшим.

 — Как ощущения, ты забил, и ты хотел этого.
— Чувствую себя прекрасно. Всегда когда помогаешь команде выиграть, это бонус. Тяжелый матч, хороший. Такие «качели» — мы вели, потом пропускали. Много хороших голов забито. Приятно было приехать в город, который за столько лет стал мне родным.

 — Забил после ошибки Липина, видишь возможность и используешь, как обычно?
— Я был на пятаке, и шайба просто пришла ко мне и я забил. Еще у меня был отличный момент в первом периоде, но Хенрик отлично сыграл и совершил сейв.

 — С «Динамо» всегда такие близкие матчи, почему и сегодня так вышло?
— Была сложная игра, много силовой борьбы, драки и много голов. До последних минут напряжение чувствовалось, мы хорошо сыграли и они тоже. Пропускали обе команды из-за ошибок. Но для болельщиков это был интересный матч.

 — Не так жестко с тобой играли защитники, как с остальными, по старому знакомству?
(смеется) Не знаю, ощущения совершенно иные, просто не описать. Против тебя играет много ребят, которых ты давно знаешь. С которыми ты когда-то играл в одной команде, с кем-то все 6 лет. А тут ты на противоположной стороне. Это хоккей, и так бывает. Но этот матч был особенным.

 — Ты все еще игрок сборной, приедешь, если позовут?
— Конечно. Посмотрим, как все сложится. Многое зависит от того, как далеко мы зайдем в плей-офф. Если меня вызовут по окончанию сезона, то обсудим. Если меня захотят меня видеть в составе, то я не откажусь сыграть за сборную. Я всегда готов.

 — В этом году игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, как думаешь, был бы у тебя шанс сыграть за Канаду?
— Больше нет. Я не могу вновь выйти за Канаду. Возможно, у меня был бы такой шанс. Но два года назад я решил сыграть на сборную Казахстана. И не жалею об этом решении. Мне нравится быть в сборной.

 — Слышал, как играла песня «Ностальжи» после твоего гола?
— Нет, я не обратил внимания. Но слышал, как трибуны неодобрительно загудели после моего гола. Но я улыбался.

 — Видел баннеры, свой номер на фан-секторе?
— Болельщики просто замечательно меня поприветствовали. Я все видел — и плакаты и номер 41 на трибуне. Спасибо всем. У меня здесь много друзей, которых я приобрел за столько лет в Астане. Они оказали мне огромную поддержку, я благодарен. Болельщики всегда на высоком уровне, и хорошо относились ко мне и к моей семье. Я могу сказать только хорошее об Астане. С ребятами с команды — Найджелом и остальными мы всегда на связи. Когда они приедут в Москву играть с нами или другой московской командой мы обязательно встретимся. А Найджела я вижу и летом. Мы навсегда останемся друзьями.

 — Что скажешь о новом первом звене и их взаимодействии?
— Всегда происходит по-разному. «Химия» появляется с каждой игрой. В последних двух матчах у меня новые партнеры, играю с Салминеном. Нужно время на то чтобы привыкнуть друг к другу. Но ребята отдают хорошие передачи, создают моменты и со временем все будет только лучше.

 — Скучаешь по звену ББД?
— Да, но один закончил карьеру, второй остался, а я в «Динамо».

 — Как Москва?
— Хороший город, но там ты не можешь просто сесть в свою машину и добраться в любую часть города, какую только захочешь. Но я уже привык, мне создали все условия, и я наслаждаюсь этим новым для меня городом.

 — А живешь далеко от дворца?
— Не то чтобы далеко, между базой и дворцом, путь занимает 25−30 минут. Неплохо. Если выезжать в правильное время, то нормально. Москва — очень красивая и один из лучших городов мира. Там есть все для жизни — рестораны, магазины. Все нравится.

 — Были предложения из НХЛ?
— Я не ищу предложений от НХЛ.

 — Но хотелось бы?
— Нет, я парень из КХЛ.

 — Как тебе новый «Барыс», с новым тренером, новыми игроками и без тебя?
— У них есть несколько хороших игроков. Новые молодые хоккеисты, свежие силы и быстрые ноги. Я работал с Корешковым несколько лет, и он исполнял обязанности главного тренера несколько матчей, когда я еще был здесь. Я общался с парнями и им нравится тренер и работать с ним.

 — Мы не разговаривали после чемпионата мира, сейчас что скажешь об игре нашей сборной в Киеве?
— Я думаю, нам просто не повезло, считаю, что играли мы достаточно хорошо. Проиграли один матч и это очень повлияло. Мы были сильнее весь матч, а соперник выиграл за какие-то две минуты. Забив «лаки голз», и мы не смогли отыграться. Плохая игра две минуты все решила. Мы хорошо провели контрольные встречи и были готовы.

 — Еще одна причина приехать и сыграть в первом дивизионе за сборную!
— Да, и Будапешт красивый город.

 — Но тот чемпионат это все-таки не ТОП-дивизион?
— Те команды, с которыми мы играли в Киеве — все сильные. Есть хорошие игроки, и многие выступают в сильных европейских лигах. В одной игре нам не повезло.

 — Стиль «Барыса» — каков он, похож на то, как играли раньше?
— Хорошие, много скорости, моментов, Найджел забивает в каждом матче. Так что мало что изменилось.

 — Здорово, что в команде есть знакомые, к примеру, Виталий Еремеев?
— Да, я играл с ним пару лет в Астане, иногда общаемся. Еще я знаю главного тренера — Воробьева, ведь он тоже с нами работал пару лет в «Барысе». Так что адаптация быстро прошла.

 — И все-таки тебе предлагали контракт или нет?
— Да было предложение, но такое… Не совсем… Пусть это останется между мной и клубом.

 — Возможно ли твое возвращение в «Барыс», когда завершится текущий контракт?
— Конечно. Я еще молод и быстр, так что есть все шансы. Никогда не говори никогда.

23.09.2017 14:00 Зрители 7100 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 3:5 ХК Динамо
(0:1, 2:2, 1:2)
Главные тренеры
Евгений Корешков Владимир Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 58:47 (Х. Карлссон 59:04) Иван Бочаров
1-й период
Никита I Комаров (Дм. Казионов, А. Алексеев) 04:10
15:00 Кирилл Полохов
Мартиньш Карсумс 15:47
2-й период
24:46 Константин Пушкарев (Л. Вей, А. Маклюков)
Мартиньш Карсумс (Дан. Тарасов, А. Терещенко) 30:20
Егор I Зайцев 33:10
Егор I Зайцев 33:10
34:22 Найджел Доус (Х. Карлссон)
34:25 Артем Лихотников
34:25 Артем Лихотников
Мартиньш Карсумс 34:25
Дастин Бойд (А. Подшендялов, А. Кутейкин) 35:47
Андрей I Алексеев 36:29
3-й период
Сакари Салминен 40:35
47:15 Найджел Доус
48:27 Роман Савченко
Мартиньш Карсумс 48:56
Мартиньш Карсумс 48:56
54:18 Константин Пушкарев
Никита I Комаров 54:18
Андрей I Алексеев (И. Никулин, И. Игумнов) 55:23
Даниил Тарасов (Е. Артюхин) п.в. 59:04
Статистика
16 Штрафное время 58
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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