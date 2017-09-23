Дастин Бойд: Два года назад я решил играть за сборную Казахстана и не жалею об этом

В беседе с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz центрфорвард прокомментировал матч, а также вопрос контракта, который столичный клуб ему все-таки предлагал.



— Дастин, тебя назвали лучшим игроком…

— Да, кажется, наверное, я стал лучшим.



— Как ощущения, ты забил, и ты хотел этого.

— Чувствую себя прекрасно. Всегда когда помогаешь команде выиграть, это бонус. Тяжелый матч, хороший. Такие «качели» — мы вели, потом пропускали. Много хороших голов забито. Приятно было приехать в город, который за столько лет стал мне родным.



— Забил после ошибки Липина, видишь возможность и используешь, как обычно?

— Я был на пятаке, и шайба просто пришла ко мне и я забил. Еще у меня был отличный момент в первом периоде, но Хенрик отлично сыграл и совершил сейв.



— С «Динамо» всегда такие близкие матчи, почему и сегодня так вышло?

— Была сложная игра, много силовой борьбы, драки и много голов. До последних минут напряжение чувствовалось, мы хорошо сыграли и они тоже. Пропускали обе команды из-за ошибок. Но для болельщиков это был интересный матч.



— Не так жестко с тобой играли защитники, как с остальными, по старому знакомству?

— (смеется) Не знаю, ощущения совершенно иные, просто не описать. Против тебя играет много ребят, которых ты давно знаешь. С которыми ты когда-то играл в одной команде, с кем-то все 6 лет. А тут ты на противоположной стороне. Это хоккей, и так бывает. Но этот матч был особенным.



— Ты все еще игрок сборной, приедешь, если позовут?

— Конечно. Посмотрим, как все сложится. Многое зависит от того, как далеко мы зайдем в плей-офф. Если меня вызовут по окончанию сезона, то обсудим. Если меня захотят меня видеть в составе, то я не откажусь сыграть за сборную. Я всегда готов.



— В этом году игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, как думаешь, был бы у тебя шанс сыграть за Канаду?

— Больше нет. Я не могу вновь выйти за Канаду. Возможно, у меня был бы такой шанс. Но два года назад я решил сыграть на сборную Казахстана. И не жалею об этом решении. Мне нравится быть в сборной.



— Слышал, как играла песня «Ностальжи» после твоего гола?

— Нет, я не обратил внимания. Но слышал, как трибуны неодобрительно загудели после моего гола. Но я улыбался.



— Видел баннеры, свой номер на фан-секторе?

— Болельщики просто замечательно меня поприветствовали. Я все видел — и плакаты и номер 41 на трибуне. Спасибо всем. У меня здесь много друзей, которых я приобрел за столько лет в Астане. Они оказали мне огромную поддержку, я благодарен. Болельщики всегда на высоком уровне, и хорошо относились ко мне и к моей семье. Я могу сказать только хорошее об Астане. С ребятами с команды — Найджелом и остальными мы всегда на связи. Когда они приедут в Москву играть с нами или другой московской командой мы обязательно встретимся. А Найджела я вижу и летом. Мы навсегда останемся друзьями.



— Что скажешь о новом первом звене и их взаимодействии?

— Всегда происходит по-разному. «Химия» появляется с каждой игрой. В последних двух матчах у меня новые партнеры, играю с Салминеном. Нужно время на то чтобы привыкнуть друг к другу. Но ребята отдают хорошие передачи, создают моменты и со временем все будет только лучше.



— Скучаешь по звену ББД?

— Да, но один закончил карьеру, второй остался, а я в «Динамо».



— Как Москва?

— Хороший город, но там ты не можешь просто сесть в свою машину и добраться в любую часть города, какую только захочешь. Но я уже привык, мне создали все условия, и я наслаждаюсь этим новым для меня городом.



— А живешь далеко от дворца?

— Не то чтобы далеко, между базой и дворцом, путь занимает 25−30 минут. Неплохо. Если выезжать в правильное время, то нормально. Москва — очень красивая и один из лучших городов мира. Там есть все для жизни — рестораны, магазины. Все нравится.



— Были предложения из НХЛ?

— Я не ищу предложений от НХЛ.



— Но хотелось бы?

— Нет, я парень из КХЛ.



— Как тебе новый «Барыс», с новым тренером, новыми игроками и без тебя?

— У них есть несколько хороших игроков. Новые молодые хоккеисты, свежие силы и быстрые ноги. Я работал с Корешковым несколько лет, и он исполнял обязанности главного тренера несколько матчей, когда я еще был здесь. Я общался с парнями и им нравится тренер и работать с ним.



— Мы не разговаривали после чемпионата мира, сейчас что скажешь об игре нашей сборной в Киеве?

— Я думаю, нам просто не повезло, считаю, что играли мы достаточно хорошо. Проиграли один матч и это очень повлияло. Мы были сильнее весь матч, а соперник выиграл за какие-то две минуты. Забив «лаки голз», и мы не смогли отыграться. Плохая игра две минуты все решила. Мы хорошо провели контрольные встречи и были готовы.



— Еще одна причина приехать и сыграть в первом дивизионе за сборную!

— Да, и Будапешт красивый город.



— Но тот чемпионат это все-таки не ТОП-дивизион?

— Те команды, с которыми мы играли в Киеве — все сильные. Есть хорошие игроки, и многие выступают в сильных европейских лигах. В одной игре нам не повезло.



— Стиль «Барыса» — каков он, похож на то, как играли раньше?

— Хорошие, много скорости, моментов, Найджел забивает в каждом матче. Так что мало что изменилось.



— Здорово, что в команде есть знакомые, к примеру, Виталий Еремеев?

— Да, я играл с ним пару лет в Астане, иногда общаемся. Еще я знаю главного тренера — Воробьева, ведь он тоже с нами работал пару лет в «Барысе». Так что адаптация быстро прошла.



— И все-таки тебе предлагали контракт или нет?

— Да было предложение, но такое… Не совсем… Пусть это останется между мной и клубом.



— Возможно ли твое возвращение в «Барыс», когда завершится текущий контракт?

— Конечно. Я еще молод и быстр, так что есть все шансы. Никогда не говори никогда.