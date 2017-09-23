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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31103175/
23 сентября 2017, 17:19 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ, забросив девять шайб «Югре»

ТАСС, 23 сентября. Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над «Югрой» из Ханты-Мансийска со счетом 9:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В предыдущем матче с омским Авангардом <span class=error>СКА</span> установил рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона — 13. Увеличить
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ТАСС, 23 сентября. Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над «Югрой» из Ханты-Мансийска со счетом 9:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У хозяев отличился Павел Варфоломеев (16-я минута). В составе гостей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Войнов (10), Никита Гусев (13, 33), Антон Белов (38), Сергей Широков (39, 49), Патрик Херсли (51), Александр Дергачев (53) и Илья Каблуков (57).

В предыдущем матче с омским «Авангардом» (3:1) СКА установил рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона — 13.

«Югра» потерпела шестое поражение подряд. Петербуржцы лидируют в Западной конференции с 39 очками. Клуб из Ханты- Мансийска занимает 13-е место в Восточной конференции (9).

В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Барысом» из Астаны. «Югра» проведет домашний матч против минского «Динамо». Обе встречи пройдут 25 сентября.

23.09.2017 14:30 Зрители 5340 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 1:9 СКА
(1:2, 0:3, 0:4)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Олег Знарок
Вратари
Илья Проскуряков 12:03 (В. Фокин 12:03) Игорь Шестеркин 52:14 (А. Мельничук 52:14)
1-й период
08:11
Вячеслав Войнов (И. Ковальчук) 09:44
Никита Гусев (С. Плотников, В. Тихонов) 12:03
13:03 Евгений Скачков
13:03 Даниил Ильин
15:46 Павел Варфоломеев (Д. Ильин)
2-й период
Динар Хафизуллин 26:52
Сергей Коробов 29:26
31:24 Максим Пестушко
Никита Гусев (В. Войнов) 32:53
Антон Белов (Д. Хафизуллин, Н. Гусев) 37:25
Сергей Широков (П. Херсли) 38:35
3-й период
Вячеслав Войнов 40:05
Сергей Широков (П. Херсли, С. Калинин) 48:41
50:07 Павел Варфоломеев
Патрик Херсли (С. Широков, Ант. Белов) 50:31
Александр Дергачев (Е. Кетов) 52:14
Илья Каблуков (Д. Рундблад, А. Дергачев) 56:38
58:51 Андрей Анкудинов
Вячеслав Войнов 58:51
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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