СКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ, забросив девять шайб «Югре»
ТАСС, 23 сентября.
Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над «Югрой» из Ханты-Мансийска со счетом 9:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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ТАСС, 23 сентября.
У хозяев отличился Павел Варфоломеев (16-я минута). В составе гостей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Войнов (10), Никита Гусев (13, 33), Антон Белов (38), Сергей Широков (39, 49), Патрик Херсли (51), Александр Дергачев (53) и Илья Каблуков (57).
В предыдущем матче с омским «Авангардом» (3:1) СКА установил рекорд лиги по количеству побед подряд на старте сезона — 13.
«Югра» потерпела шестое поражение подряд. Петербуржцы лидируют в Западной конференции с 39 очками. Клуб из Ханты- Мансийска занимает 13-е место в Восточной конференции (9).
В следующем матче СКА сыграет в гостях с «Барысом» из Астаны. «Югра» проведет домашний матч против минского «Динамо». Обе встречи пройдут 25 сентября.
|Игорь Захаркин
|Олег Знарок
|Илья Проскуряков 12:03 (В. Фокин 12:03)
|Игорь Шестеркин 52:14 (А. Мельничук 52:14)
|1-й период
|08:11
|Вячеслав Войнов (И. Ковальчук)
|09:44
|Никита Гусев (С. Плотников, В. Тихонов)
|12:03
|13:03
|Евгений Скачков
|13:03
|Даниил Ильин
|15:46
|Павел Варфоломеев (Д. Ильин)
|2-й период
|Динар Хафизуллин
|26:52
|Сергей Коробов
|29:26
|31:24
|Максим Пестушко
|Никита Гусев (В. Войнов)
|32:53
|Антон Белов (Д. Хафизуллин, Н. Гусев)
|37:25
|Сергей Широков (П. Херсли)
|38:35
|3-й период
|Вячеслав Войнов
|40:05
|Сергей Широков (П. Херсли, С. Калинин)
|48:41
|50:07
|Павел Варфоломеев
|Патрик Херсли (С. Широков, Ант. Белов)
|50:31
|Александр Дергачев (Е. Кетов)
|52:14
|Илья Каблуков (Д. Рундблад, А. Дергачев)
|56:38
|58:51
|Андрей Анкудинов
|Вячеслав Войнов
|58:51
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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