«Барыс» дома проиграл «Динамо» в матче с драками хоккеистов и шайбой от Бойда
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Астане, закончилась со счетом 5:3 в пользу «Динамо», в составе которого выступает бывший игрок казахстанского клуба и форвард сборной Казахстана по хоккею Дастин Бойд.
Первыми счет в матче открыли гости. Уже на четвертой минуте Никита Комаров вывел «Динамо» вперед.
Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала на 25-й минуте Константин Пушкарев сравнял счет, но спустя пять минут гости усилиями Мартиньша Карсумса вновь повели.
На 35-й минуте Найджел Доус, продемонстрировав индивидуальное мастерство восстановил равновесие, но через полторы минуты «Динамо» заработало численное преимущество, в результате которого Бойд забросил третью шайбу в ворота своей бывшей команды.
Этому предшествовала драка между Артемом Лихотниковым и Мартиньшом Карсумсом, в которую пришлось вмешаться судьям.
В заключительном периоде хозяевам удалось отыграться. На 47-й минуте Доус оформил дубль.
На 54-й минуте на льду произошла еще одна драка хоккеистов. На этот раз в ней участвовали Константин Пушкарев и Никита Комаров.
Через минуту «Динамо» в четвертый раз за матч вышло вперед. На этот раз отличился Яков Рылов. За полторы минуты до завершения основного времени Даниил Тарасов забросил пятую шайбу уже в пустые ворота, установив окончательный счет в матче.
Для «Барыса» это поражение стало третьим в четырех домашних играх.
Свой следующий матч подопечные Евгения Корешкова проведут 27 сентября также в Астане против лидера чемпионата питерского СКА.
|23.09.2017 14:00
|Зрители 7100
|Регулярный чемпионат
|"Барыс-Арена"
|Евгений Корешков
|Владимир Воробьев
|Хенрик Карлссон 58:47 (Х. Карлссон 59:04)
|Иван Бочаров
|1-й период
|Никита I Комаров (Дм. Казионов, А. Алексеев)
|04:10
|15:00
|Кирилл Полохов
|Мартиньш Карсумс
|15:47
|2-й период
|24:46
|Константин Пушкарев (Л. Вей, А. Маклюков)
|Мартиньш Карсумс (Дан. Тарасов, А. Терещенко)
|30:20
|Егор I Зайцев
|33:10
|Егор I Зайцев
|33:10
|34:22
|Найджел Доус (Х. Карлссон)
|34:25
|Артем Лихотников
|34:25
|Артем Лихотников
|Мартиньш Карсумс
|34:25
|Дастин Бойд (А. Подшендялов, А. Кутейкин)
|35:47
|Андрей I Алексеев
|36:29
|3-й период
|40:35
|47:15
|Найджел Доус
|48:27
|Роман Савченко
|Мартиньш Карсумс
|48:56
|Мартиньш Карсумс
|48:56
|54:18
|Константин Пушкарев
|54:18
|Андрей I Алексеев (И. Никулин, И. Игумнов)
|55:23
|Даниил Тарасов (Е. Артюхин)
|п.в.
|59:04
|16
|Штрафное время
|58
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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