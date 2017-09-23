«Барыс» дома проиграл «Динамо» в матче с драками хоккеистов и шайбой от Бойда

Встреча команд, прошедшая в Астане, закончилась со счетом 5:3 в пользу «Динамо», в составе которого выступает бывший игрок казахстанского клуба и форвард сборной Казахстана по хоккею Дастин Бойд.

Первыми счет в матче открыли гости. Уже на четвертой минуте Никита Комаров вывел «Динамо» вперед.

Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала на 25-й минуте Константин Пушкарев сравнял счет, но спустя пять минут гости усилиями Мартиньша Карсумса вновь повели.

На 35-й минуте Найджел Доус, продемонстрировав индивидуальное мастерство восстановил равновесие, но через полторы минуты «Динамо» заработало численное преимущество, в результате которого Бойд забросил третью шайбу в ворота своей бывшей команды.

Этому предшествовала драка между Артемом Лихотниковым и Мартиньшом Карсумсом, в которую пришлось вмешаться судьям.

В заключительном периоде хозяевам удалось отыграться. На 47-й минуте Доус оформил дубль.

На 54-й минуте на льду произошла еще одна драка хоккеистов. На этот раз в ней участвовали Константин Пушкарев и Никита Комаров.

Через минуту «Динамо» в четвертый раз за матч вышло вперед. На этот раз отличился Яков Рылов. За полторы минуты до завершения основного времени Даниил Тарасов забросил пятую шайбу уже в пустые ворота, установив окончательный счет в матче.

Для «Барыса» это поражение стало третьим в четырех домашних играх.

Свой следующий матч подопечные Евгения Корешкова проведут 27 сентября также в Астане против лидера чемпионата питерского СКА.