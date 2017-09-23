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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31102972/
23 сентября 2017, 17:01 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» дома проиграл «Динамо» в матче с драками хоккеистов и шайбой от Бойда

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Астане, закончилась со счетом 5:3 в пользу «Динамо», в составе которого выступает бывший игрок казахстанского клуба и форвард сборной Казахстана по хоккею Дастин Бойд.

Первыми счет в матче открыли гости. Уже на четвертой минуте Никита Комаров вывел «Динамо» вперед.

Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала на 25-й минуте Константин Пушкарев сравнял счет, но спустя пять минут гости усилиями Мартиньша Карсумса вновь повели.

На 35-й минуте Найджел Доус, продемонстрировав индивидуальное мастерство восстановил равновесие, но через полторы минуты «Динамо» заработало численное преимущество, в результате которого Бойд забросил третью шайбу в ворота своей бывшей команды.

Этому предшествовала драка между Артемом Лихотниковым и Мартиньшом Карсумсом, в которую пришлось вмешаться судьям.

В заключительном периоде хозяевам удалось отыграться. На 47-й минуте Доус оформил дубль.

На 54-й минуте на льду произошла еще одна драка хоккеистов. На этот раз в ней участвовали Константин Пушкарев и Никита Комаров.

Через минуту «Динамо» в четвертый раз за матч вышло вперед. На этот раз отличился Яков Рылов. За полторы минуты до завершения основного времени Даниил Тарасов забросил пятую шайбу уже в пустые ворота, установив окончательный счет в матче.

Для «Барыса» это поражение стало третьим в четырех домашних играх.

Свой следующий матч подопечные Евгения Корешкова проведут 27 сентября также в Астане против лидера чемпионата питерского СКА.

23.09.2017 14:00 Зрители 7100 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 3:5 ХК Динамо
(0:1, 2:2, 1:2)
Главные тренеры
Евгений Корешков Владимир Воробьев
Вратари
Хенрик Карлссон 58:47 (Х. Карлссон 59:04) Иван Бочаров
1-й период
Никита I Комаров (Дм. Казионов, А. Алексеев) 04:10
15:00 Кирилл Полохов
Мартиньш Карсумс 15:47
2-й период
24:46 Константин Пушкарев (Л. Вей, А. Маклюков)
Мартиньш Карсумс (Дан. Тарасов, А. Терещенко) 30:20
Егор I Зайцев 33:10
Егор I Зайцев 33:10
34:22 Найджел Доус (Х. Карлссон)
34:25 Артем Лихотников
34:25 Артем Лихотников
Мартиньш Карсумс 34:25
Дастин Бойд (А. Подшендялов, А. Кутейкин) 35:47
Андрей I Алексеев 36:29
3-й период
40:35
47:15 Найджел Доус
48:27 Роман Савченко
Мартиньш Карсумс 48:56
Мартиньш Карсумс 48:56
54:18 Константин Пушкарев
54:18
Андрей I Алексеев (И. Никулин, И. Игумнов) 55:23
Даниил Тарасов (Е. Артюхин) п.в. 59:04
Статистика
16 Штрафное время 58
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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«Барыс» сделал официальное заявление по Дастину Бойду

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