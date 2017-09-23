«Авангард» на своем льду обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Субботняя игра в Омске завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0). Дубль в составе «Авангарда» сделал Егор Мартынов (53-я и 54-я минуты), еще по шайбе забросили Семен Кошелев (1-я минута), Кирилл Семенов (13), Дмитрий Кугрышев (40) и Виталий Меньшиков (46). У «Локомотива» отличился Максим Тальбо (28).

Следующий матч «Авангард» проведет дома 25 сентября против московского «Динамо». «Локомотив», потерпевший поражение после пяти побед подряд, в этот же день встретится на выезде с новосибирской «Сибирью».