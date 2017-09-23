«Авангард» на своем льду обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Субботняя игра в Омске завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0). Дубль в составе «Авангарда» сделал Егор Мартынов (53-я и 54-я минуты), еще по шайбе забросили Семен Кошелев (1-я минута), Кирилл Семенов (13), Дмитрий Кугрышев (40) и Виталий Меньшиков (46). У «Локомотива» отличился Максим Тальбо (28).
Следующий матч «Авангард» проведет дома 25 сентября против московского «Динамо». «Локомотив», потерпевший поражение после пяти побед подряд, в этот же день встретится на выезде с новосибирской «Сибирью».
|23.09.2017 14:00
|Зрители 7970
|Регулярный чемпионат
|"Арена Омск"
Главные тренеры
|Андрей Скабелка
|Алексей Кудашов
Вратари
|Доминик Фурх
|Алексей Мурыгин
|1-й период
|00:44
|Семен Кошелев (М. Фисенко, Е. Медведев)
|08:48
|Эрик Густафссон
|12:24
|Кирилл Семенов (А. Петерссон, Д. Эверберг)
|2-й период
|23:44
|Михаил Фисенко
|Максим Тальбо
|23:44
|Максим Тальбо (С. Кронвалль)
|27:41
|28:20
|33:03
|Ансель Галимов
|37:54
|Эрик Густафссон
|Дмитрий Лугин
|37:54
|38:57
|39:28
|Дмитрий Кугрышев (Е. Мартынов)
|3-й период
|Никита Черепанов
|44:48
|Никита Черепанов
|44:48
|45:10
|Виталий Меньшиков (Н. Лемтюгов, Е. Медведев)
|Владислав Картаев
|51:04
|Егор Аверин
|52:21
|52:49
|Егор Мартынов (И. Михеев, Э. Густафссон)
|53:44
|Егор Мартынов (К. Семенов, Э. Густафссон)
Статистика
|10
|Штрафное время
|14
|5
|Игра в большинстве
|3
|4
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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