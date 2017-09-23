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23 сентября 2017, 17:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Авангард» на своем льду обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли поражение ярославскому «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты омского Авангарда нанесли поражение ярославскому Локомотиву в домашнем матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Субботняя игра в Омске завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0). Дубль в составе «Авангарда» сделал Егор Мартынов (53-я и 54-я минуты), еще по шайбе забросили Семен Кошелев (1-я минута), Кирилл Семенов (13), Дмитрий Кугрышев (40) и Виталий Меньшиков (46). У «Локомотива» отличился Максим Тальбо (28).

Следующий матч «Авангард» проведет дома 25 сентября против московского «Динамо». «Локомотив», потерпевший поражение после пяти побед подряд, в этот же день встретится на выезде с новосибирской «Сибирью».

23.09.2017 14:00 Зрители 7970 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Авангард 6:1 Локомотив
(2:0, 1:1, 3:0)
Главные тренеры
Андрей Скабелка Алексей Кудашов
Вратари
Доминик Фурх Алексей Мурыгин
1-й период
00:44 Семен Кошелев (М. Фисенко, Е. Медведев)
08:48 Эрик Густафссон
12:24 Кирилл Семенов (А. Петерссон, Д. Эверберг)
2-й период
23:44 Михаил Фисенко
Максим Тальбо 23:44
Максим Тальбо (С. Кронвалль) 27:41
28:20
33:03 Ансель Галимов
37:54 Эрик Густафссон
Дмитрий Лугин 37:54
38:57
39:28 Дмитрий Кугрышев (Е. Мартынов)
3-й период
Никита Черепанов 44:48
Никита Черепанов 44:48
45:10 Виталий Меньшиков (Н. Лемтюгов, Е. Медведев)
Владислав Картаев 51:04
Егор Аверин 52:21
52:49 Егор Мартынов (И. Михеев, Э. Густафссон)
53:44 Егор Мартынов (К. Семенов, Э. Густафссон)
Статистика
10 Штрафное время 14
5 Игра в большинстве 3
4 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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