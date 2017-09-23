Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в выездном матче КХЛ «Сибири»

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Минчане продолжили выездную серию в Новосибирске, где успешно последние годы трудился белорусский специалист Андрей Скабелка, ныне возглавляющий омский «Авангард». Хозяева площадки, помимо наставника, потеряли нескольких ведущих игроков, но и приобретения сделали не менее значимые: Йонас Энлунд, Патрик Закриссон. Тренерский штаб «Динамо» перед игрой с «Сибирью» оставил вне заявки Романа Дюкова и Сергея Дрозда, но в состав вернулся Андрей Степанов.

В первом периоде минчане к 10-й минуте встречи сумели создать несколько опасных моментов. Особенно близок был к успеху Кристиан Хенкель, который трижды бросал по воротам Александра Салака. После отдыха сибиряки смогли открыть счет в матче. Владислав Наумов на 22-й минуте нанес мощный бросок от синей линии, с которым не справился Юнас Энрот. После гола хозяева продолжили активнее действовать у ворот динамовцев. «Зубры» стали чаще нарушать правила. В итоге на 29-й минуте гости остались втроем против полной пятерки. Патрик Закриссон завершил голевую комбинацию «Сибири» — 2:0.

В заключительные 20 минут игры подопечные Горди Дуайера сумели сократить отставание. На 59-й минуте форвард Андрей Степанов записал гол на свой счет. Минчане даже взяли тайм-аут, но не смогли сравнять счет, уступив «Сибири» — 1:2.