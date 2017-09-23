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23 сентября 2017, 16:55 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в выездном матче КХЛ «Сибири»

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо» проиграли на выезде «Сибири» со счетом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты минского Динамо проиграли в выездном матче КХЛ Сибири - Фото Увеличить
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Минчане продолжили выездную серию в Новосибирске, где успешно последние годы трудился белорусский специалист Андрей Скабелка, ныне возглавляющий омский «Авангард». Хозяева площадки, помимо наставника, потеряли нескольких ведущих игроков, но и приобретения сделали не менее значимые: Йонас Энлунд, Патрик Закриссон. Тренерский штаб «Динамо» перед игрой с «Сибирью» оставил вне заявки Романа Дюкова и Сергея Дрозда, но в состав вернулся Андрей Степанов.

В первом периоде минчане к 10-й минуте встречи сумели создать несколько опасных моментов. Особенно близок был к успеху Кристиан Хенкель, который трижды бросал по воротам Александра Салака. После отдыха сибиряки смогли открыть счет в матче. Владислав Наумов на 22-й минуте нанес мощный бросок от синей линии, с которым не справился Юнас Энрот. После гола хозяева продолжили активнее действовать у ворот динамовцев. «Зубры» стали чаще нарушать правила. В итоге на 29-й минуте гости остались втроем против полной пятерки. Патрик Закриссон завершил голевую комбинацию «Сибири» — 2:0.

В заключительные 20 минут игры подопечные Горди Дуайера сумели сократить отставание. На 59-й минуте форвард Андрей Степанов записал гол на свой счет. Минчане даже взяли тайм-аут, но не смогли сравнять счет, уступив «Сибири» — 1:2.

Минское «Динамо» продолжит выездную серию матчем в Ханты-Мансийске, где 25 сентября сыграет с местной «Югрой».

23.09.2017 13:30 Зрители 7420 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 2:1 Динамо Мн
(0:0, 2:0, 0:1)
Главные тренеры
Павел Зубов Горди Дуайер
Вратари
Александр Салак Юнас Энрот
1-й период
09:28 Иван Верещагин
Джек Скилле 09:28
14:03 Кирилл Воробьев
2-й период
21:28 Владислав Наумов (В. Основин, С. Санников)
27:23 Николай Демидов
Джек Скилле 27:23
Илья Шинкевич 28:09
28:26 Патрик Закриссон (И. Верещагин, А. Сигарев)
Джек Скилле 28:26
30:45 Александр Макаров
34:44 Максим Игнатович
3-й период
Андрей Степанов (К. Хенкель, Д. Коробов) 58:35
Статистика
13 Штрафное время 11
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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