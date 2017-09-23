«Пятерка» и первый за семь лет хет-трик. Как «Спартак» обыграл китайцев

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Во время финальной серии плей-офф-2014 Майк Кинэн, возглавляя «Магнитку», в Праге назвал лучшего на тот момент судью КХЛ Вячеслава Буланова «голубым». Лига замяла инцидент, не портить же кульминацию сезона дисквалификацией маститого тренера?

В четверг Железный Майк сразу после поражения своих «драконов» в Череповце 4:5 от «Северстали» вышел на лед, чтобы по душам поговорить с рефери. За что получил большой дисциплинарный штраф и дисквалификацию на одну игру.

Так что поединок со «Спартаком» в Парке легенд Кинэн смотрел из VIP-ложи.

Когда счет вырос до 3:0 в пользу хозяев, в памяти всплыл домашний матч «Куньлуня» с ЦСКА — два беспросветных для китайцев периода, а потом впечатляющий рывок в третьем, камбэк и поражение на последней секунде овертайма.

Не скажу, что хозяева всецело доминировали в стартовой 20-минутке. Они забили по шайбе из раздевалки в раздевалку. На 30-й секунде помог рикошет от ноги Райана Стоа. Впрочем, и контратака с участием всех форвардов ударного звена была хороша: Александр Хохлачев оставил шайбу под бросок Вячеславу Лещенко, вратарь ее парировал прямо в голень Стоа.

А за полторы минуты до сирены на перерыв новичок красно-белых Максим Трунев блеснул проворством — выудил шайбу из-под коньков соперника, вышел один на один с голкипером и изящно его обманул.

Гости оживились после гола в большинстве Брэндона Дефацио. Но счет к тому времени был 3:1. После этого красно-белые парой глупых удалений поиграли на нервах у болельщиков и своего наставника Вадима Епанчинцева. Но в третьем периоде с лихвой искупили грехи. Трунев и Радил оформили по дублю. Порадовала первая бригада большинства хозяев, в которой вместо Лещенко выходил Радил.

Пятый спартаковский гол Железный Майк встретил повернувшись ко льду спиной. Так выразил протест к намечавшемуся разгрому. Его подопечные встрепенулись. Кори Кейн одну шайбу отквитал.

Вскоре гости получили распрекрасный шанс переломить ход игры. Почему нет? Ведь с ЦСКА это удалось! Судьи подарили им целых 45 секунд большинства «пять на три». «Драконы» сняли вратаря и вшестером навалились на владения Маркуса Сведберга.

Однако шайба влетела в китайскую рамку. Отличился Трунев. До этого матча в его активе не было ни «гроша». Да вдруг хет-трик, которого «Спартак» ждал с 2010 года. Тогда трижды отличился Игорь Мусатов.