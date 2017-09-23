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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31102674/
23 сентября 2017, 16:13 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Пятерка» и первый за семь лет хет-трик. Как «Спартак» обыграл китайцев

Красно-белые, как и в предыдущем матче с «Адмиралом», блеснули результативностью и победой. А их новичок Максим Трунев не только открыл личный голевой счет, но сразу оформил хет-трик.

<nobr>Красно-белые</nobr> как и в предыдущем матче с Адмиралом блеснули результативностью и победой. Увеличить
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Во время финальной серии плей-офф-2014 Майк Кинэн, возглавляя «Магнитку», в Праге назвал лучшего на тот момент судью КХЛ Вячеслава Буланова «голубым». Лига замяла инцидент, не портить же кульминацию сезона дисквалификацией маститого тренера?

В четверг Железный Майк сразу после поражения своих «драконов» в Череповце 4:5 от «Северстали» вышел на лед, чтобы по душам поговорить с рефери. За что получил большой дисциплинарный штраф и дисквалификацию на одну игру.

Так что поединок со «Спартаком» в Парке легенд Кинэн смотрел из VIP-ложи.

Когда счет вырос до 3:0 в пользу хозяев, в памяти всплыл домашний матч «Куньлуня» с ЦСКА — два беспросветных для китайцев периода, а потом впечатляющий рывок в третьем, камбэк и поражение на последней секунде овертайма.

Не скажу, что хозяева всецело доминировали в стартовой 20-минутке. Они забили по шайбе из раздевалки в раздевалку. На 30-й секунде помог рикошет от ноги Райана Стоа. Впрочем, и контратака с участием всех форвардов ударного звена была хороша: Александр Хохлачев оставил шайбу под бросок Вячеславу Лещенко, вратарь ее парировал прямо в голень Стоа.

А за полторы минуты до сирены на перерыв новичок красно-белых Максим Трунев блеснул проворством — выудил шайбу из-под коньков соперника, вышел один на один с голкипером и изящно его обманул.

Гости оживились после гола в большинстве Брэндона Дефацио. Но счет к тому времени был 3:1. После этого красно-белые парой глупых удалений поиграли на нервах у болельщиков и своего наставника Вадима Епанчинцева. Но в третьем периоде с лихвой искупили грехи. Трунев и Радил оформили по дублю. Порадовала первая бригада большинства хозяев, в которой вместо Лещенко выходил Радил.

Пятый спартаковский гол Железный Майк встретил повернувшись ко льду спиной. Так выразил протест к намечавшемуся разгрому. Его подопечные встрепенулись. Кори Кейн одну шайбу отквитал.

Вскоре гости получили распрекрасный шанс переломить ход игры. Почему нет? Ведь с ЦСКА это удалось! Судьи подарили им целых 45 секунд большинства «пять на три». «Драконы» сняли вратаря и вшестером навалились на владения Маркуса Сведберга.

Однако шайба влетела в китайскую рамку. Отличился Трунев. До этого матча в его активе не было ни «гроша». Да вдруг хет-трик, которого «Спартак» ждал с 2010 года. Тогда трижды отличился Игорь Мусатов.

7:6 ОТ, 5:2, хет-трик — нарядная домашняя серия «Спартака».

23.09.2017 13:00 Зрители 6004 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Спартак 6:2 Куньлунь
(2:0, 1:1, 3:1)
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Майк Кинэн
Вратари
Маркус Свенссон Магнус Хелльберг 57:01 (М. Хелльберг 59:28)
1-й период
00:31 Райан Стоа (В. Лещенко, А. Хохлачев)
Ринат Ибрагимов 02:13
Брэндон Дефацио 09:53
18:35 Максим Трунев
2-й период
Юйэнь Зак 23:49
25:12 Лукаш Радил (А. Пепеляев, Р. Стоа)
28:25 Александр Кузнецов
Брэндон Дефацио (Ж. Брюле, Б. Йип) 28:38
31:56 Никита Ли
Джесси Блэкер 35:11
Джесси Блэкер 37:11
39:07 Бен Максвелл
3-й период
Алексей Поникаровский 47:02
Джеффри Кинрейд 50:50
53:05 Максим Трунев (А. Воронин, Е. Кулик)
Кайл Чипчура 53:48
53:59 Лукаш Радил (А. Хохлачев, А. Пепеляев)
Кори Кейн (К. Чипчура) 55:05
55:17 Алексей Пепеляев
Брэндон Йип 55:17
55:49 Бен Максвелл
57:01 Всеволод Сорокин
59:28 п.в. Максим Трунев
59:50 Дмитрий Юдин
Андреас Турессон 59:50
Статистика
16 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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