«Пятерка» и первый за семь лет хет-трик. Как «Спартак» обыграл китайцев
Красно-белые, как и в предыдущем матче с «Адмиралом», блеснули результативностью и победой. А их новичок Максим Трунев не только открыл личный голевой счет, но сразу оформил хет-трик.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во время финальной серии плей-офф-2014 Майк Кинэн, возглавляя «Магнитку», в Праге назвал лучшего на тот момент судью КХЛ Вячеслава Буланова «голубым». Лига замяла инцидент, не портить же кульминацию сезона дисквалификацией маститого тренера?
В четверг Железный Майк сразу после поражения своих «драконов» в Череповце 4:5 от «Северстали» вышел на лед, чтобы по душам поговорить с рефери. За что получил большой дисциплинарный штраф и дисквалификацию на одну игру.
Так что поединок со «Спартаком» в Парке легенд Кинэн смотрел из
Когда счет вырос до 3:0 в пользу хозяев, в памяти всплыл домашний матч «Куньлуня» с ЦСКА — два беспросветных для китайцев периода, а потом впечатляющий рывок в третьем, камбэк и поражение на последней секунде овертайма.
Не скажу, что хозяева всецело доминировали в стартовой 20-минутке. Они забили по шайбе из раздевалки в раздевалку. На 30-й секунде помог рикошет от ноги Райана Стоа. Впрочем, и контратака с участием всех форвардов ударного звена была хороша: Александр Хохлачев оставил шайбу под бросок Вячеславу Лещенко, вратарь ее парировал прямо в голень Стоа.
А за полторы минуты до сирены на перерыв новичок
Гости оживились после гола в большинстве Брэндона Дефацио. Но счет к тому времени был 3:1. После этого
Пятый спартаковский гол Железный Майк встретил повернувшись ко льду спиной. Так выразил протест к намечавшемуся разгрому. Его подопечные встрепенулись. Кори Кейн одну шайбу отквитал.
Вскоре гости получили распрекрасный шанс переломить ход игры. Почему нет? Ведь с ЦСКА это удалось! Судьи подарили им целых 45 секунд большинства «пять на три». «Драконы» сняли вратаря и вшестером навалились на владения Маркуса Сведберга.
Однако шайба влетела в китайскую рамку. Отличился Трунев. До этого матча в его активе не было ни «гроша». Да вдруг
7:6 ОТ, 5:2,
|23.09.2017 13:00
|Зрители 6004
|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
|Вадим Епанчинцев
|Майк Кинэн
|Маркус Свенссон
|Магнус Хелльберг 57:01 (М. Хелльберг 59:28)
|1-й период
|00:31
|Райан Стоа (В. Лещенко, А. Хохлачев)
|Ринат Ибрагимов
|02:13
|Брэндон Дефацио
|09:53
|18:35
|Максим Трунев
|2-й период
|Юйэнь Зак
|23:49
|25:12
|Лукаш Радил (А. Пепеляев, Р. Стоа)
|28:25
|Александр Кузнецов
|Брэндон Дефацио (Ж. Брюле, Б. Йип)
|28:38
|31:56
|Никита Ли
|Джесси Блэкер
|35:11
|Джесси Блэкер
|37:11
|39:07
|Бен Максвелл
|3-й период
|Алексей Поникаровский
|47:02
|Джеффри Кинрейд
|50:50
|53:05
|Максим Трунев (А. Воронин, Е. Кулик)
|Кайл Чипчура
|53:48
|53:59
|Лукаш Радил (А. Хохлачев, А. Пепеляев)
|Кори Кейн (К. Чипчура)
|55:05
|55:17
|Алексей Пепеляев
|Брэндон Йип
|55:17
|55:49
|Бен Максвелл
|57:01
|Всеволод Сорокин
|59:28
|п.в.
|Максим Трунев
|59:50
|Дмитрий Юдин
|Андреас Турессон
|59:50
|16
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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