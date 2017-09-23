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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31102571/
23 сентября 2017, 15:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хет-трик Трунева помог «Спартаку» победить «Куньлунь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл пекинский «Куньлунь» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Спартака» хет-трик оформил Максим Трунев (19, 54, 60-я минуты). Также в составе победителей отличились Райан Стоа (1-я минута) и Лукаш Радил (26, 55). У «Куньлуня» шайбы забросили Брандон Дефасио (29) и Кори Кейн (55).

«Спартак» занимает 10-е место с 15 очками в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на восьмой строчке с 21 очком на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 25 сентября примет хабаровский «Амур», «Куньлунь» сыграет в гостях с рижским «Динамо».

23.09.2017 13:00 Зрители 6004 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Спартак 6:2 Куньлунь
(2:0, 1:1, 3:1)
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Майк Кинэн
Вратари
Маркус Свенссон Магнус Хелльберг 57:01 (М. Хелльберг 59:28)
1-й период
00:31 Райан Стоа (В. Лещенко, А. Хохлачев)
Ринат Ибрагимов 02:13
Брэндон Дефацио 09:53
18:35 Максим Трунев
2-й период
Юйэнь Зак 23:49
25:12 Лукаш Радил (А. Пепеляев, Р. Стоа)
28:25 Александр Кузнецов
Брэндон Дефацио (Ж. Брюле, Б. Йип) 28:38
31:56 Никита Ли
Джесси Блэкер 35:11
Джесси Блэкер 37:11
39:07 Бен Максвелл
3-й период
Алексей Поникаровский 47:02
Джеффри Кинрейд 50:50
53:05 Максим Трунев (А. Воронин, Е. Кулик)
Кайл Чипчура 53:48
53:59 Лукаш Радил (А. Хохлачев, А. Пепеляев)
Кори Кейн (К. Чипчура) 55:05
55:17 Алексей Пепеляев
Брэндон Йип 55:17
55:49 Бен Максвелл
57:01 Всеволод Сорокин
59:28 п.в. Максим Трунев
59:50 Дмитрий Юдин
Андреас Турессон 59:50
Статистика
16 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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