Хет-трик Трунева помог «Спартаку» победить «Куньлунь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл пекинский «Куньлунь» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Спартака»
«Спартак» занимает 10-е место с 15 очками в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на восьмой строчке с 21 очком на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 25 сентября примет хабаровский «Амур», «Куньлунь» сыграет в гостях с рижским «Динамо».
|23.09.2017 13:00
|Зрители 6004
|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
|Вадим Епанчинцев
|Майк Кинэн
Вратари
|Маркус Свенссон
|Магнус Хелльберг 57:01 (М. Хелльберг 59:28)
|1-й период
|00:31
|Райан Стоа (В. Лещенко, А. Хохлачев)
|Ринат Ибрагимов
|02:13
|Брэндон Дефацио
|09:53
|18:35
|Максим Трунев
|2-й период
|Юйэнь Зак
|23:49
|25:12
|Лукаш Радил (А. Пепеляев, Р. Стоа)
|28:25
|Александр Кузнецов
|Брэндон Дефацио (Ж. Брюле, Б. Йип)
|28:38
|31:56
|Никита Ли
|Джесси Блэкер
|35:11
|Джесси Блэкер
|37:11
|39:07
|Бен Максвелл
|3-й период
|Алексей Поникаровский
|47:02
|Джеффри Кинрейд
|50:50
|53:05
|Максим Трунев (А. Воронин, Е. Кулик)
|Кайл Чипчура
|53:48
|53:59
|Лукаш Радил (А. Хохлачев, А. Пепеляев)
|Кори Кейн (К. Чипчура)
|55:05
|55:17
|Алексей Пепеляев
|Брэндон Йип
|55:17
|55:49
|Бен Максвелл
|57:01
|Всеволод Сорокин
|59:28
|п.в.
|Максим Трунев
|59:50
|Дмитрий Юдин
|Андреас Турессон
|59:50
Статистика
|16
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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