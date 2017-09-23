Хет-трик Трунева помог «Спартаку» победить «Куньлунь» в матче чемпионата КХЛ

В составе «Спартака» хет-трик оформил Максим Трунев (19, 54, 60-я минуты). Также в составе победителей отличились Райан Стоа (1-я минута) и Лукаш Радил (26, 55). У «Куньлуня» шайбы забросили Брандон Дефасио (29) и Кори Кейн (55).

«Спартак» занимает 10-е место с 15 очками в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на восьмой строчке с 21 очком на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 25 сентября примет хабаровский «Амур», «Куньлунь» сыграет в гостях с рижским «Динамо».