«Барыс» сделал официальное заявление по Дастину Бойду

Подчёркиваем, что клуб неоднократно предлагал форварду продление контракта. Переговоры длились в течение почти двух месяцев. Однако Бойд предпочёл продолжить карьеру в клубе, где ему были предложены более выгодные финансовые условия. «Барыс», как базовый клуб сборной Казахстана, прилагает все усилия, чтобы собирать в составе всех кандидатов в национальную команду. В связи с этим, клуб находит комментарий Дастина о том, что ему не было предложено продлить контракт некорректным и не соответствующим действительности.

Как известно, хоккейным агентом Дастина Бойда, а также Кевина Даллмэна является Шуми Бабаев. В результате длительных переговоров Кевин принял предложение «Барыса» и остался в клубе ещё на 2 года. А Бойд вёл переговоры с клубом лично и через агента. Но принял решение подписать соглашение с другим клубом. После заключения договора с «Динамо Мск» Дастин был в Астане, где он решал ряд бытовых вопросов, а также провёл беседу с президентом «Барыса» Аскаром Шопобаевым. Дастин является важным игроком для сборной Казахстана, и на вопрос президента клуба о его выступлении за национальную команду, он ответил, что его участие в чемпионате мира будет зависеть от того, как далеко в плей-офф КХЛ пройдёт его нынешний клуб. Кроме того, в ходе беседы Бойд получил предложение вернуться в «Барыс» после окончания трудового соглашения с «Динамо».