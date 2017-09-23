Почему в КХЛ разгорелся судейский скандал? И это на старте сезона
И мы предупреждали об этом. Запрет на критику арбитров, на разговоры о судействе после матча приведет к недовольству, к тому, что будет взрыв.
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Алексей ШЕВЧЕНКО объясняет причину в обзоре дня
Нельзя ни в коем случае запрещать клубам говорить о том, что их волнует. А мы уж сами разберемся, справедливы ли их упреки или нет. Вчера КХЛ выписала штрафов на 900 тысяч рублей трем людям, но без этого можно было обойтись. Алексей Анисимов в свой фирменной манере мог бы опровергнуть высказывания сторон. Хорошо бы ответил Александру Гулявцеву, поблагодарил бы Владимира Шалаева, открыл бы и процитировал статистику Николая Лемтюгова. С губернатором Омской области, который вдруг обнаружил, что «никогда не видел такого судейства», можно покататься за рулем по сибирским дорогам. Все ли там в порядке? Нет ничего страшного в том, что участников соревнований обсуждают. За оскорбления — штрафовать. Но за мнение наказывать нельзя. Или взять штраф президента ХК «Авангард» Владимира Шалаева. Я слышал, что именно он сказал. Регламент начинает оперировать такими понятиями, как «сарказм», а это вообще путь в никуда. Если перевести слова руководителя клуба на бумагу, то он реально похвалил арбитров. Впрочем, сейчас наказывают людей в соответствии с регламентом, а клубы могли бы договориться и исключить этот пункт из основного документа. Не додумались? Теперь страдайте.
ОМСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
«Авангард» послал в КХЛ четыре претензии по поводу судейства матча со СКА, а верным признали лишь одну. В середине встречи арбитры пропустили подножку Николая Прохоркина, не наказав его. И четыре претензии — это не повод говорить, что арбитры повлияли на ход встречи. И одна ошибка, не очень грубая — не сказалась на результате. Я смотрел этот матч и видел, что омский клуб начал играть на сохранение счета, когда стало 1:2. Лучше бы высказать эти претензии тренеру, который пока что сделал команду, способную более или менее регулярно брать очки у тех, кто ниже уровнем. Когда же «Авангард» встречается с потенциальным конкурентом, то сразу беда и полный развал на льду. Непонятен запрос по эпизоду с толчком на борт Александра Осипова. Это грубейший фол, и совершенно справедливо игрока дисквалифицировали на два матча. Чистейший удар в голову, который мог привести к печальным последствиям, а мы еще не знаем, как это скажется на послехоккейной жизни Сергея Широкова. «Авангард» явно не там ищет проблемы.
СКАНДАЛ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ
К кому действительно есть большие претензии, так это к службе безопасности КХЛ. Очередной скандал возник в Магнитогорске, так как болельщиков «Салавата Юлаева» не пустили с флагами на трибуну. Фанаты уфимского клуба действовали в строгом в соответствии с законом, принесли один барабан (так сказано в регламенте) и взяли с собой 70 флагов. Много? Ничего про это не сказано, а значит разрешено. Но их не пустили. Понятно, что с региональными безопасниками никто не работает, но что вы хотели, если в Москве действуют по принципу «лишь чего не вышло». При этом болельщики «Салавата Юлаева» собирались находиться в своем секторе, так что вообще никому помешать не могли. Но ведь у нас не пускают в сетке
КОНТРАКТ
«Трактор» снова проиграл, там уволили тренера Виталия Ячменева, но самое смешное, как клуб решает кадровые проблемы. Просмотровый контракт на один месяц заключит Евгений Рясенский. Можно сказать, что он тоже пропустил год. Последний раз хоккеист выходил на лед в ноябре 2016 года, а потом «Нефтехимик» расторг с ним контракт. У Рясенского те же проблемы, что и у Николая Жердева, только другие. Писать прямо, какие именно, нельзя. Только совсем не случайно у него не было ни единого предложения, а один менеджер при мне сбросил агента, когда тот предложил подписать Евгения. Все мы помним, что Рясенский
|Андрей Скабелка
|Олег Знарок
|Доминик Фурх 59:15
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Сергей Калинин
|04:25
|09:42
|Деннис Эверберг (А. Петерссон, Ю. Анелев)
|Павел Дацюк
|11:40
|13:22
|Николай Лемтюгов
|Сергей Калинин (И. Ковальчук, П. Херсли)
|15:06
|Давид Рундблад (С. Широков, С. Калинин)
|17:35
|2-й период
|30:33
|Андре Петерссон
|39:17
|Виталий Меньшиков
|3-й период
|53:52
|Александр Осипов
|53:52
|Александр Осипов
|56:41
|Патрик Херсли (П. Дацюк)
|57:27
|33
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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