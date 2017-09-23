Почему в КХЛ разгорелся судейский скандал? И это на старте сезона

Алексей ШЕВЧЕНКО объясняет причину в обзоре дня

Нельзя ни в коем случае запрещать клубам говорить о том, что их волнует. А мы уж сами разберемся, справедливы ли их упреки или нет. Вчера КХЛ выписала штрафов на 900 тысяч рублей трем людям, но без этого можно было обойтись. Алексей Анисимов в свой фирменной манере мог бы опровергнуть высказывания сторон. Хорошо бы ответил Александру Гулявцеву, поблагодарил бы Владимира Шалаева, открыл бы и процитировал статистику Николая Лемтюгова. С губернатором Омской области, который вдруг обнаружил, что «никогда не видел такого судейства», можно покататься за рулем по сибирским дорогам. Все ли там в порядке? Нет ничего страшного в том, что участников соревнований обсуждают. За оскорбления — штрафовать. Но за мнение наказывать нельзя. Или взять штраф президента ХК «Авангард» Владимира Шалаева. Я слышал, что именно он сказал. Регламент начинает оперировать такими понятиями, как «сарказм», а это вообще путь в никуда. Если перевести слова руководителя клуба на бумагу, то он реально похвалил арбитров. Впрочем, сейчас наказывают людей в соответствии с регламентом, а клубы могли бы договориться и исключить этот пункт из основного документа. Не додумались? Теперь страдайте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Алексей Бадюков: "Арбитры не повлияли на исход матча "Авангард" – СКА. Не путайте хоккей с футболом"<a href="https://t.co/0jFVWkDs6S">https://t.co/0jFVWkDs6S</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/911439988767592448">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОМСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

«Авангард» послал в КХЛ четыре претензии по поводу судейства матча со СКА, а верным признали лишь одну. В середине встречи арбитры пропустили подножку Николая Прохоркина, не наказав его. И четыре претензии — это не повод говорить, что арбитры повлияли на ход встречи. И одна ошибка, не очень грубая — не сказалась на результате. Я смотрел этот матч и видел, что омский клуб начал играть на сохранение счета, когда стало 1:2. Лучше бы высказать эти претензии тренеру, который пока что сделал команду, способную более или менее регулярно брать очки у тех, кто ниже уровнем. Когда же «Авангард» встречается с потенциальным конкурентом, то сразу беда и полный развал на льду. Непонятен запрос по эпизоду с толчком на борт Александра Осипова. Это грубейший фол, и совершенно справедливо игрока дисквалифицировали на два матча. Чистейший удар в голову, который мог привести к печальным последствиям, а мы еще не знаем, как это скажется на послехоккейной жизни Сергея Широкова. «Авангард» явно не там ищет проблемы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">С победой, юлаевцы! 4:3 в Магнитке! <a href="https://t.co/C6Xc6DGWAY">pic.twitter.com/C6Xc6DGWAY</a></p>— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) <a href="https://twitter.com/hcsalavat/status/911266921580023809">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СКАНДАЛ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

К кому действительно есть большие претензии, так это к службе безопасности КХЛ. Очередной скандал возник в Магнитогорске, так как болельщиков «Салавата Юлаева» не пустили с флагами на трибуну. Фанаты уфимского клуба действовали в строгом в соответствии с законом, принесли один барабан (так сказано в регламенте) и взяли с собой 70 флагов. Много? Ничего про это не сказано, а значит разрешено. Но их не пустили. Понятно, что с региональными безопасниками никто не работает, но что вы хотели, если в Москве действуют по принципу «лишь чего не вышло». При этом болельщики «Салавата Юлаева» собирались находиться в своем секторе, так что вообще никому помешать не могли. Но ведь у нас не пускают в сетке команд-противников на трибуны. Это безобразие. Боитесь конфликтов — сделайте наказание неизбежным. Сейчас идет предсезонные матчи в НХЛ и там вообще по этому поводу не парятся, а у единственного болельщика «Колорадо» на матче с «Вегасом» берут интервью и радуются, что человек приехал. Дорожить надо людьми, которые пока на хоккей ходят.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ячменёв - на выход. Очередная попытка уволить помощника главного тренера удалась - <a href="https://t.co/c7bSKBATUd">https://t.co/c7bSKBATUd</a> <a href="https://t.co/bwUXlTPA8u">pic.twitter.com/bwUXlTPA8u</a></p>— ХК Трактор (@traktor1947) <a href="https://twitter.com/traktor1947/status/910855385548034049">21 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОНТРАКТ