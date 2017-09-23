«Снимите с меня скальп». Почему в рижском «Динамо» всё плохо?
Команда Сандиса Озолиньша проиграла 10 матчей подряд. Как рижане докатились до такой жизни?
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С пятью очками в 14 играх рижское «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, отставая от зоны
«Когда Озо пришёл в команду, я обрадовался — подумал, что отныне мы будем играть по-другому», — слова бывшего нападающего рижского «Динамо» Тима Сестито отражают не только его эмоции, но и ожидания большинства болельщиков команды из столицы Латвии. И пусть Сестито говорил о прошлом сезоне, сути это не меняет. Назначение Озолиньша главным тренером в Риге воспринималось как панацея от стагнации: спортивные результаты становятся всё хуже, и последние три года команда не то что не попадала в
Однако реальность оказалась безжалостна, и если в первой выездной серии команда смотрелась достойно, то продолжение было ужасным — десять поражений подряд, что является новым антирекордом в истории «Динамо». Казалось, что всему есть своё объяснения — во время первого выезда команда потеряла несколько лидеров, но выглядела хорошо, а каждая игра первой домашней серии выглядела отдельно взятой неудачей со своими причинами, а не тенденцией. Неделю назад председатель правления команды Юрис Савицкис заявил, что у Озолиньша большой кредит доверия и выразил надежду, что в ближайшее время игра команды улучшится, однако три последующие игры подопечные Озо проиграли с общим счётом 4:12. Хорошей иллюстрацией нынешней игры «Динамо» является вторая пропущенная шайба в матче с «Йокеритом», когда Лукас Лессио сбил своего вратаря, а шайба выскочила прямо на крюк Мике Ниеми, перед которым были пустые ворота. В чём же причины столь провального выступления?
Небольшая конкуренция среди местных игроков
С появлением «Динамо» у некоторых молодых латвийских хоккеистов пропала мотивация пробиваться в НХЛ через низшие лиги Северной Америки, так как высшей ступенькой в их хоккейной иерархии стала КХЛ. Те, кому это удаётся, со временем начинают деградировать и снижают требования к себе. Кроме того, в Латвии не так много игроков действительно высокого уровня, и почти все недоступны для рижан. Лаурис Дарзиньш продолжает лечиться от травмы и контракт ему не был предложен. В других клубах КХЛ играют защитники Оскарс Бартулис — капитан «Адмирала» и Артурс Кулда — один из лидеров по игровому времени в «Куньлуне». Также в России выступают один из ведущих латвийских нападающих Каспарс Даугавиньш, представляющий «Торпедо», и Мартиньш Карсумс, у которого контракт с московским «Динамо».
В то же самое время четвёртый год в Риге играет Виталий Павлов, ни разу не отличившийся в 53 матчах прошлого сезона. Пятый сезон в КХЛ проводит Гунарс Скворвоцс, у которого был один год с 20 очками, а в остальные три он в сумме набрал 15. Марис Бичевскис играет в системе клуба аж с сезона-2011/12, отличившись за это время 16 раз. Старается Гинтс Мейя, играющий в Риге с момента основания «Динамо», однако 33 шайбы за 9 предыдущих лет результат не очень хороший. Были и другие игроки с похожей статистикой, которые в итоге покинули клуб. Есть Микс Индрашис, из сезона в сезон забрасывающий более десяти шайб, есть травмированный Микелис Редлихс, у которого было лишь два сезона в Риге с девятью шайбами, остальные — десять и больше, но таких игроков немного. К тому же, Редлихс залечивает травму, а Индрашис затих после яркого начала сезона.
Заменить нерезультативных игроков практически некем, никаких шагов для решения проблемы предпринято не было, поэтому рижане продолжают пожинать плоды отсутствия конкуренции. Эту тему в своё время затрагивал и Кари Хейккиля, для которого «Динамо» стало последней командой в КХЛ.
Отсутствие тактических сюрпризов
Поднять команду со дна можно не только хорошими игроками, но и умными тактическими решениями, однако тренерский штаб «Динамо» является неопытным и не похоже, чтобы Александр Ниживий, Родриго Лавиньш, Юрис Клоданс и Сандис Озолиньш как тренерский штаб были бы конкурентоспособны на уровне КХЛ. Самым опытным является тренер вратарей Юрис Клоданс, который до сезона-2013/14 работал наставником клуба «Земгале» в чемпионате Латвии. В «Динамо» бывший голкипер переквалифицировался в тренера вратарей, однако не сказать, чтобы в Риге они играли стабильно. Ни про кого из них нельзя сказать, что он достиг большого прогресса под руководством Клоданса. Да и нынешний основной голкипер рижан Джастин Петерс не выглядит эталоном надёжности.
Тренерский опыт Родриго Лавиньша ограничивается полугодом в чемпионате Латвии, после чего он был уволен. Не задалась карьера главного и у Александра Ниживия, который начинал прошлый сезон в качестве наставника «ХК Рига», однако уже в ноябре был разжалован до ассистента. До этого Александр был помощником у Артиса Аболса, Кари Хейккиля и Нормунса Сейейса — во всех этих сезонах рижане остались за пределами
У самого Озолиньша в этом плане тоже дела обстоят неважно: меньше полугода в качестве ассистента в тренерском штабе Сейейса, в котором, по словам того же Сестито, «тактика и коммуникация были на очень плохом уровне». Видно, что Озо не сдаётся и постоянно пробует менять и удивлять. Так, откровением для некоторых стала замена вратаря в третьем периоде матча со СКА, чтобы дать отдых лидерам в отсутствие
Отсутствие лидеров
Будучи игроком, Озо мог повести за собой не только словом, но и делом: когда надо забить, а когда надо и подраться. Удивительно и неудивительно одновременно выглядит статистика «Динамо» с Озолиньшем-капитаном: три сезона подряд команда попадает в
В нынешнем «Динамо» фигуры подобного масштаба нет, а сам Озолиньш на лёд выйти не может. На
Следующие три места в списке самых результативных игроков «Динамо» занимают легионеры: Дэнни Кристо с четырьмя шайбами, у которого была «сухая» серия из пяти матчей, Брэндон Макмиллан с двумя голами, который из всех игроков набирает очки наиболее равномерно, и Терри Гальярди с шестью передачами. Из игры в игру старается и создаёт моменты Лукас Лессио, у которого также две заброшенные шайбы, но его стараний маловато для того, чтобы завести команду.
Следующие два матча рижане проведут дома против «Куньлуня» и «Адмирала», затем команда отправится на выезд, где её будут ждать ЦСКА, «Витязь», «Слован», «Торпедо» и «Северсталь». За исключением армейцев все бьются за
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