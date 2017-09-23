«Снимите с меня скальп». Почему в рижском «Динамо» всё плохо?

С пятью очками в 14 играх рижское «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков. Поражения в одну шайбу чередуются с разгромами и сухими проигрышами, а единственный пока положительный момент — это пресс-конференции Сандиса Озолиньша. Почему так получилось?

«Когда Озо пришёл в команду, я обрадовался — подумал, что отныне мы будем играть по-другому», — слова бывшего нападающего рижского «Динамо» Тима Сестито отражают не только его эмоции, но и ожидания большинства болельщиков команды из столицы Латвии. И пусть Сестито говорил о прошлом сезоне, сути это не меняет. Назначение Озолиньша главным тренером в Риге воспринималось как панацея от стагнации: спортивные результаты становятся всё хуже, и последние три года команда не то что не попадала в плей-офф, а выбывала из борьбы за кубковую восьмёрку намного раньше конца регулярного сезона. Осторожные голоса скептиков заглушались масштабом фигуры Сандиса, ведь отсутствие тренерского опыта должно было компенсироваться харизмой Озо.

Однако реальность оказалась безжалостна, и если в первой выездной серии команда смотрелась достойно, то продолжение было ужасным — десять поражений подряд, что является новым антирекордом в истории «Динамо». Казалось, что всему есть своё объяснения — во время первого выезда команда потеряла несколько лидеров, но выглядела хорошо, а каждая игра первой домашней серии выглядела отдельно взятой неудачей со своими причинами, а не тенденцией. Неделю назад председатель правления команды Юрис Савицкис заявил, что у Озолиньша большой кредит доверия и выразил надежду, что в ближайшее время игра команды улучшится, однако три последующие игры подопечные Озо проиграли с общим счётом 4:12. Хорошей иллюстрацией нынешней игры «Динамо» является вторая пропущенная шайба в матче с «Йокеритом», когда Лукас Лессио сбил своего вратаря, а шайба выскочила прямо на крюк Мике Ниеми, перед которым были пустые ворота. В чём же причины столь провального выступления?

Небольшая конкуренция среди местных игроков

С появлением «Динамо» у некоторых молодых латвийских хоккеистов пропала мотивация пробиваться в НХЛ через низшие лиги Северной Америки, так как высшей ступенькой в их хоккейной иерархии стала КХЛ. Те, кому это удаётся, со временем начинают деградировать и снижают требования к себе. Кроме того, в Латвии не так много игроков действительно высокого уровня, и почти все недоступны для рижан. Лаурис Дарзиньш продолжает лечиться от травмы и контракт ему не был предложен. В других клубах КХЛ играют защитники Оскарс Бартулис — капитан «Адмирала» и Артурс Кулда — один из лидеров по игровому времени в «Куньлуне». Также в России выступают один из ведущих латвийских нападающих Каспарс Даугавиньш, представляющий «Торпедо», и Мартиньш Карсумс, у которого контракт с московским «Динамо».

В то же самое время четвёртый год в Риге играет Виталий Павлов, ни разу не отличившийся в 53 матчах прошлого сезона. Пятый сезон в КХЛ проводит Гунарс Скворвоцс, у которого был один год с 20 очками, а в остальные три он в сумме набрал 15. Марис Бичевскис играет в системе клуба аж с сезона-2011/12, отличившись за это время 16 раз. Старается Гинтс Мейя, играющий в Риге с момента основания «Динамо», однако 33 шайбы за 9 предыдущих лет результат не очень хороший. Были и другие игроки с похожей статистикой, которые в итоге покинули клуб. Есть Микс Индрашис, из сезона в сезон забрасывающий более десяти шайб, есть травмированный Микелис Редлихс, у которого было лишь два сезона в Риге с девятью шайбами, остальные — десять и больше, но таких игроков немного. К тому же, Редлихс залечивает травму, а Индрашис затих после яркого начала сезона.

Заменить нерезультативных игроков практически некем, никаких шагов для решения проблемы предпринято не было, поэтому рижане продолжают пожинать плоды отсутствия конкуренции. Эту тему в своё время затрагивал и Кари Хейккиля, для которого «Динамо» стало последней командой в КХЛ.

Отсутствие тактических сюрпризов

Поднять команду со дна можно не только хорошими игроками, но и умными тактическими решениями, однако тренерский штаб «Динамо» является неопытным и не похоже, чтобы Александр Ниживий, Родриго Лавиньш, Юрис Клоданс и Сандис Озолиньш как тренерский штаб были бы конкурентоспособны на уровне КХЛ. Самым опытным является тренер вратарей Юрис Клоданс, который до сезона-2013/14 работал наставником клуба «Земгале» в чемпионате Латвии. В «Динамо» бывший голкипер переквалифицировался в тренера вратарей, однако не сказать, чтобы в Риге они играли стабильно. Ни про кого из них нельзя сказать, что он достиг большого прогресса под руководством Клоданса. Да и нынешний основной голкипер рижан Джастин Петерс не выглядит эталоном надёжности.

Тренерский опыт Родриго Лавиньша ограничивается полугодом в чемпионате Латвии, после чего он был уволен. Не задалась карьера главного и у Александра Ниживия, который начинал прошлый сезон в качестве наставника «ХК Рига», однако уже в ноябре был разжалован до ассистента. До этого Александр был помощником у Артиса Аболса, Кари Хейккиля и Нормунса Сейейса — во всех этих сезонах рижане остались за пределами плей-офф.

У самого Озолиньша в этом плане тоже дела обстоят неважно: меньше полугода в качестве ассистента в тренерском штабе Сейейса, в котором, по словам того же Сестито, «тактика и коммуникация были на очень плохом уровне». Видно, что Озо не сдаётся и постоянно пробует менять и удивлять. Так, откровением для некоторых стала замена вратаря в третьем периоде матча со СКА, чтобы дать отдых лидерам в отсутствие тайм-аута, однако другие решения, например, Виталий Павлов в первом звене, выглядят весьма сомнительной затеей. Почти всегда соперники готовы к тому, что будет делать «Динамо»: передачи перехватываются, лидеры накрываются, результатом чего являются 20 заброшенных шайб и 48 пропущенных.

Отсутствие лидеров

Будучи игроком, Озо мог повести за собой не только словом, но и делом: когда надо забить, а когда надо и подраться. Удивительно и неудивительно одновременно выглядит статистика «Динамо» с Озолиньшем-капитаном: три сезона подряд команда попадает в плей-офф, затем Сандис уходит в мытищинский «Атлант», с которым попадает в восьмёрку, в то время как рижане бьются за Кубок надежды. После этого Озолиньш возвращается в Ригу, команда снова попадает в плей-офф (на данный момент — в последний раз), после чего Сандис завершает карьеру игрока.

В нынешнем «Динамо» фигуры подобного масштаба нет, а сам Озолиньш на лёд выйти не может. На пресс-конференциях он говорит правильные и небанальные вещи про то, что выбраться из подобной ситуации можно только всей командой, а также отводит критику от команды, призывая журналистов снимать скальп с него. Но даже в таких условиях не находится того, кто взял бы инициативу в свои руки и повёл бы команду за собой. В первых играх сезона таким игроком мог стать Микс Индрашис, который на мгновение являлся лучшим бомбардиром всей лиги с пятью шайбами и четырьмя передачами. Игровое время Микса продолжает оставаться на уровне 20 минут за матч, однако вот уже восемь игр Индрашис остаётся без очков. Тем не менее, именно он является самым результативным игроком рижан.

Следующие три места в списке самых результативных игроков «Динамо» занимают легионеры: Дэнни Кристо с четырьмя шайбами, у которого была «сухая» серия из пяти матчей, Брэндон Макмиллан с двумя голами, который из всех игроков набирает очки наиболее равномерно, и Терри Гальярди с шестью передачами. Из игры в игру старается и создаёт моменты Лукас Лессио, у которого также две заброшенные шайбы, но его стараний маловато для того, чтобы завести команду.