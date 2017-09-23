Защитника омского «Авангарда» дисквалифицировали на два матча после игры со СКА

По данным пресс-службы КХЛ, Осипова дисквалифицировали на две игры за нарушение правил в матче регулярного чемпионата.

Осипов, напомним, в матче со СКА толкнул на борт нападающего команды противника Сергея Широкова. За это защитник получил дисциплинарный штраф до конца матча.

Так как Александр Осипов в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ наказан большим и дисциплинарным штрафами уже во второй, его дисквалифицировали на два матча. Также ему грозит денежный штраф.

Добавим, эпизод с Осиповым и другие стали поводом для критики судейства. Сначала о работе арбитров с сарказмом отозвался президент «Авангарда» Владимир Шалаев, а затем губернатор Виктор Назаров заявил, что никогда не видел такого «грязного и отвратительного» судейства.

Шалаеву за критику судей в КХЛ выписали штраф в 300 тыс. рублей.