Защитника омского «Авангарда» дисквалифицировали на два матча после игры со СКА
Континентальная хоккейная лига оставила без изменений наказание защитника «Авангарда» Александра Осипова.
По данным
Осипов, напомним, в матче со СКА толкнул на борт нападающего команды противника Сергея Широкова. За это защитник получил дисциплинарный штраф до конца матча.
Так как Александр Осипов в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ наказан большим и дисциплинарным штрафами уже во второй, его дисквалифицировали на два матча. Также ему грозит денежный штраф.
Добавим, эпизод с Осиповым и другие стали поводом для критики судейства. Сначала о работе арбитров с сарказмом отозвался президент «Авангарда» Владимир Шалаев, а затем губернатор Виктор Назаров заявил, что никогда не видел такого «грязного и отвратительного» судейства.
Шалаеву за критику судей в КХЛ выписали штраф в 300 тыс. рублей.
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