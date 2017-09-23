Президент «Барыса»: Клуб планирует как можно дальше пройти в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» намерен как можно дальше пройти в розыгрыше
плей-офф Кубка Гагарина. Об этом ТАСС рассказал президент астанинского клуба Аскар Шопобаев.
«Барыс» занимает четвертое место в Восточной конференции — в 11 матчах команда из Астаны одержала семь побед и набрала 22 очка.
«Команда серьезно обновилась и омолодилась. Одна из основных задач тренерского штаба — дать молодым игрокам возможность набить шишки, получить опыт игры в больших матчах, а также подготовить хоккеистов для национальной сборной Казахстана. Безусловно, мы намерены попасть в
Евгений Корешков проводит первый сезон в качестве главного тренера «Барыса». «Думаю, что дебютантом Евгения Геннадьевича можно назвать лишь формально, ведь он давно работает в КХЛ. Корешков уже выигрывал очень серьезные турниры в качестве тренера. Мы довольны тем, как главный тренер строит работу с командой: “Барыс” выдал хороший старт, но все мы понимаем, что впереди еще много работы», — отметил Шопобаев.
В составе
«Дамир уже присоединился к “Торпедо” и провел с командой несколько занятий. К счастью, у нас с клубом из
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