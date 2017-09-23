Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31100931/
23 сентября 2017, 11:36 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Президент «Барыса»: Клуб планирует как можно дальше пройти в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» намерен как можно дальше пройти в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина. Об этом ТАСС рассказал президент астанинского клуба Аскар Шопобаев.

«Барыс» занимает четвертое место в Восточной конференции — в 11 матчах команда из Астаны одержала семь побед и набрала 22 очка.

«Команда серьезно обновилась и омолодилась. Одна из основных задач тренерского штаба — дать молодым игрокам возможность набить шишки, получить опыт игры в больших матчах, а также подготовить хоккеистов для национальной сборной Казахстана. Безусловно, мы намерены попасть в плей-офф Кубка Гагарина и пройти там как можно дальше», — сказал Шопобаев.

Евгений Корешков проводит первый сезон в качестве главного тренера «Барыса». «Думаю, что дебютантом Евгения Геннадьевича можно назвать лишь формально, ведь он давно работает в КХЛ. Корешков уже выигрывал очень серьезные турниры в качестве тренера. Мы довольны тем, как главный тренер строит работу с командой: “Барыс” выдал хороший старт, но все мы понимаем, что впереди еще много работы», — отметил Шопобаев.

В составе фарм-клуба «Барыса» — усть-каменогорского «Торпедо» — должен сыграть защитник астанинцев Дамир Рыспаев, которому дисциплинарная комиссия КХЛ и Федерация хоккея России разрешили в течение месяца выступать в Высшей хоккейной лиге. В августе прошлого года КХЛ наложила на Рыспаева бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию.

«Дамир уже присоединился к “Торпедо” и провел с командой несколько занятий. К счастью, у нас с клубом из Усть-Каменогорска хорошие отношения. Мы надеемся, что время, которое Рыспаев проведет в “Торпедо”, пойдет ему на пользу. Тем более Дамир является уроженцем Усть-Каменогорска, в родном городе он получит теплый прием и положительные эмоции», — подчеркнул глава «Барыса».

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Павлюченкова обыграла Кербер и вышла в финал турнира WTA в Токио

Смертин: статья с оскорблением футболиста "Балтики" Себаи - неудачная провокация

Японский фигурист Ханю побил мировой рекорд в короткой программе на турнире в Канаде

Чемпионат мира по футболу среди посольств открыт в Москве