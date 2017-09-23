Президент «Барыса»: Клуб планирует как можно дальше пройти в плей-офф КХЛ

«Барыс» занимает четвертое место в Восточной конференции — в 11 матчах команда из Астаны одержала семь побед и набрала 22 очка.

«Команда серьезно обновилась и омолодилась. Одна из основных задач тренерского штаба — дать молодым игрокам возможность набить шишки, получить опыт игры в больших матчах, а также подготовить хоккеистов для национальной сборной Казахстана. Безусловно, мы намерены попасть в плей-офф Кубка Гагарина и пройти там как можно дальше», — сказал Шопобаев.

Евгений Корешков проводит первый сезон в качестве главного тренера «Барыса». «Думаю, что дебютантом Евгения Геннадьевича можно назвать лишь формально, ведь он давно работает в КХЛ. Корешков уже выигрывал очень серьезные турниры в качестве тренера. Мы довольны тем, как главный тренер строит работу с командой: “Барыс” выдал хороший старт, но все мы понимаем, что впереди еще много работы», — отметил Шопобаев.

В составе фарм-клуба «Барыса» — усть-каменогорского «Торпедо» — должен сыграть защитник астанинцев Дамир Рыспаев, которому дисциплинарная комиссия КХЛ и Федерация хоккея России разрешили в течение месяца выступать в Высшей хоккейной лиге. В августе прошлого года КХЛ наложила на Рыспаева бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию.