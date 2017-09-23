Кинэн: Первое место на Востоке является главной целью «Куньлуня» в «регулярке» КХЛ

«Мы хорошо провели первый сегмент, в котором выиграли пять из семи выездных встреч. Во втором сегменте проиграли два матча кряду. Надеюсь, что мы сможем собраться и показать достойный результат в текущей выездной серии. Наша главная задача — занять первое место на Востоке, команда должна стремиться к этому», — сказал специалист.

«Куньлунь» всегда старается много забивать и оказаться как можно выше в турнирной таблице. Тот факт, что мы сумели забросить такое количество шайб, это прогресс нынешнего сезона, — считает собеседник ТАСС.

Также Кинэн выразил надежду на то, что посещаемость домашних матчей команды вырастет. По официальным данным, в нынешнем сезоне средняя посещаемость домашних игр китайского клуба составляет около 3 тысяч зрителей при вместимости арены 5 тысяч человек.

«Я не знаю, чего ожидать от посещаемости в Шанхае, это мой первый год в команде. Думаю, что клуб ожидал больше болельщиков на трибунах, чем было раньше. Но у многих других команд в России тоже слабая посещаемость, хотя они были созданы гораздо раньше. Хоккей — это новая игра для Китая, надеюсь, мы сможем популяризировать хоккей и на матчи будет ходит больше зрителей», — сказал Кинэн.

После 13 матчей «Куньлунь» идет на 7-м месте в Восточной конференции, имея в активе 21 очко.