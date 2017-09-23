«Барыс» подписал двух молодых хоккеистов

«Барыс» заключил двусторонний контракт на три года с нападающим Федором Гусыниным (1997 года рождения).

Воспитанник московского «Динамо». Рост 176 сантиметров, вес 69 килограммов, хват — левый. В прошлом сезоне выступал за ХК МВД (Балашиха), 50 игр (шесть голов + 14 передач).

Также заключен двусторонний контракт на три года с нападающим Даниилом Соколкой (1999 года рождения).

Воспитанник Южный Урал-ДЮСШ-4 (Орск). В прошлом сезоне выступал в главной юниорской хоккейной лиге Квебека за команды Titan Acadie-Bathurst, Chicoutimi Saguenéens, Drakkar Baie-Comeau.

Напомним, что сегодня, 23 сентября, «Барыс» на своем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретится с московским «Динамо». Начало — в 17:00 по времени Астаны.