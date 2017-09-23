«Барыс» подписал двух молодых хоккеистов
Состав «Барыса» пополнили два новых хоккеиста. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.
«Барыс» заключил двусторонний контракт на три года с нападающим Федором Гусыниным (1997 года рождения).
Воспитанник московского «Динамо». Рост 176 сантиметров, вес 69 килограммов, хват — левый. В прошлом сезоне выступал за ХК МВД (Балашиха), 50 игр (шесть голов + 14 передач).
Также заключен двусторонний контракт на три года с нападающим Даниилом Соколкой (1999 года рождения).
Воспитанник Южный Урал-ДЮСШ-4 (Орск). В прошлом сезоне выступал в главной юниорской хоккейной лиге Квебека за команды Titan
Напомним, что сегодня, 23 сентября, «Барыс» на своем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретится с московским «Динамо». Начало — в 17:00 по времени Астаны.
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