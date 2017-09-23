Дэвид Немировски: «6:7 — следствие наших ошибок в обороне»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг московский «Спартак» и владивостокский «Адмирал» выдали один из самых зрелищных матчей в истории КХЛ. Находящиеся внизу таблицы Западной и Восточной конференции коллективы забросили на двоих 13 шайб. Обе команды в ходе встречи несколько раз выходили вперед в счете. «Спартак», проигрывая 5:6, смог спасти игру за 0,2 секунды до финальной сирены, а в овертайме одержал победу (7:6). «Адмирал» же, имея в третьем периоде преимущество в две шайбы, набрал всего одно очко. После матча спортивный директор владивостокского клуба Дэвид Немировски дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился мнением об игре, неудачном старте своей команды и появлении еще одной «канадской площадки» на Дальнем Востоке.

— Такое количество голов в одном матче говорит о хорошей атаке команд или о плохой обороне?

— Сегодня была неважная игра в обороне у обеих команд. Мы очень неудачно сыграли в некоторых моментах. Думаю, половина голов, пропущенных «Адмиралом» в основное время, — это следствие собственных ошибок. Если бы мы повнимательнее сыграли в этих эпизодах и вообще во всей игре, то добились бы лучшего результата.

— Почему «Адмирал» отлично начинал все три периода матча, но плохо их заканчивал?

— Не знаю. Мы вообще в этом сезоне очень много пропускаем в конце матчей и периодов. Небольшая потеря концентрации сразу оборачивается проблемами. Если бы получилось избежать их, могли бы идти в графике прошлого сезона, когда хорошая дисциплина позволяла нам обходиться без ненужных потерь. Но сейчас у нас что-то не так с концентрацией.

— С чем связан такой неудачный старт «Адмирала» в сезоне?

— Каждый сезон бывают спады, неудачные серии. Но нужно играть до конца, до последнего матча регулярного чемпионата не прекращать борьбу за место в плей-офф. Сейчас немного непривычная ситуация, потому что «Адмирал» в предыдущие сезоны хорошо стартовал, много набирал, что психологически раскрепощало игроков и позволяло им спокойно вести борьбу за место в плей-офф. Сейчас у нас новый опыт, но все ребята профессионалы и будут исправлять ситуацию. Сезон длинный — ничего еще не потеряно. Нам нужно проявить характер, убрать ошибки и начать регулярно побеждать.

— «Адмирал» имеет проблемы с финансами?

— Сейчас пока таких проблем нет. Обычно они если и случаются, то ближе к концу сезона. Но уверен, руководство «Адмирала» справится с этим. Мы думаем только о спортивной части и пытаемся исправить положение.

— Считается, что КХЛ не будет исключать из своих рядов клубы с Дальнего Востока. У вас нет опасений, что по окончании сезона вы можете оказаться в тройке лишних?

— Я думаю, проблем возникнуть не должно. Мы знаем список критериев, которыми будет руководствоваться КХЛ при исключении клубов. Ключевые аспекты — спортивный результат, болельщики на трибунах и финансы. С первыми двумя пунктами мы в последние сезоны справлялись. Болельщики всегда приезжают на наши игры и почти полностью заполняют арену. Спортивную часть поправим. А что касается финансирования, то уверен — в случае появления проблем они будут незначительными, руководство с ними справится. Поэтому особых опасений за наше будущее нет.

— Как вписались в команду новички?

— Еще рано говорить. Многие провели по две-три игры, только привыкают к коллективу.

— Ваши соседи из хабаровского «Амура» вслед за «Адмиралом» уменьшили свою площадку на канадский манер (хоккейные площадки в США и Канаде уже европейских, что влияет на стиль игры). На ваш взгляд, другие клубы КХЛ в будущем пойдут по этому пути?

— Наша «канадская площадка» еще меньше, чем у Хабаровска. Я очень люблю подобные размеры — сам долго на таких площадках играл. Не знаю, будут ли другие клубы брать пример с дальневосточных команд. Но, думаю, болельщикам, которые ходят на нашу арену, нравится хоккей на таком льду. Уверен, многим зрителям из западной части России, смотрящим матчи «Адмирала» по телевизору, интересно наблюдать за играми на арене во Владивостоке. Хоккей на «канадской площадке» всегда зрелищный — много борьбы, очень быстрая игра. Почти каждый момент становится опасным, хоккеисты не прячутся с шайбой в углах площадки.

— «Амуру» это особых преимуществ не дало — свою первую домашнюю серию в сезоне хабаровчане провели неудачно. Вашим соперникам размеры «коробки» усложняют игру, когда они приезжают во Владивосток?

— Трудно сказать. Сейчас большинство команд играет по одинаковой системе, пытаясь показывать быстрый хоккей. Многим легче его демонстрировать на маленьких площадках, так что, наверное, условия одинаковы для всех.