Вратарь сборной Казахстана после трех матчей за «Барыс» в КХЛ отправился в «Торпедо»
Вратарь сборной Казахстана и «Барыса» Сергей Кудрявцев переведен в
усть-каменогорское «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
20-летний Кудрявцев пополнил астанинский клуб летом. В текущем сезоне он дебютировал в КХЛ, где провел три матча, за которые отразил 56 бросков и пропустил шесть шайб.
Стоит отметить, что Кудрявцев является воспитанником
Также «Барыс» вернулся из
Кроме того, «Барыс» в обмен на денежную компенсацию приобрел у московского ЦСКА права на 18-летнего форварда Даниила Соколку. Воспитанник челябинского хоккея последний сезон провел в Канаде, где в 18 матчах Юниорской лиги Квебека набрал три очка (1+2).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter