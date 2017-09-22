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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31098340/
22 сентября 2017, 22:07 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Вратарь сборной Казахстана после трех матчей за «Барыс» в КХЛ отправился в «Торпедо»

Вратарь сборной Казахстана и «Барыса» Сергей Кудрявцев переведен в усть-каменогорское «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

20-летний Кудрявцев пополнил астанинский клуб летом. В текущем сезоне он дебютировал в КХЛ, где провел три матча, за которые отразил 56 бросков и пропустил шесть шайб.

Стоит отметить, что Кудрявцев является воспитанником усть-каменогорского хоккея, а «Барыс» и «Торпедо» связывает договор о сотрудничестве.

Также «Барыс» вернулся из фарм-клуба «Номад» канадского нападающего Кори Тривино, который в этом сезоне забросил одну шайбу и отдал одну передачу в четырех матчах КХЛ.

Кроме того, «Барыс» в обмен на денежную компенсацию приобрел у московского ЦСКА права на 18-летнего форварда Даниила Соколку. Воспитанник челябинского хоккея последний сезон провел в Канаде, где в 18 матчах Юниорской лиги Квебека набрал три очка (1+2).

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